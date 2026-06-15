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Veliki požar izbio je u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu i bori se sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Na terenu su i posebna vozila sa kranom.

Požar se proširio na još jedan deo krovne konstrukcije tržnog centra.

Požar u TC Enjub u Bloku 45 Foto: Kurir

Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore. 

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Požar u bloku 45 TC Enjub Izvor: Kurir

Požar je izbio nešto posle šest časova i više od dva časa traje borba vatrogasaca sa vatrenom stihijom.

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Požar TC Enjub Izvor: Instagaram/192_rs

Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom.

 Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte.

Požar u TC Enjub u blokovima u Novom Beogradu Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd, RTS Printscreen

 Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada.

Kurir.rs/RTS/Instagram 192

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