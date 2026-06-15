Požar se proširio na još jedan deo krovne konstrukcije tržnog centra. Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.
težak i tužan prizor
NAJNOVIJI SNIMCI, ŠIRI SE VELIKI POŽAR U TRŽNOM CENTRU U BLOKU 45: Hrabri vatrogasci ušli u zgradu, bore se sa stihijom, kulja gust crn dim! KURIR NA LICU MESTA
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Veliki požar izbio je u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu i bori se sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Na terenu su i posebna vozila sa kranom.
Požar se proširio na još jedan deo krovne konstrukcije tržnog centra.
Požar u TC Enjub u Bloku 45 Foto: Kurir
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Stanari okolnih zgrada upozoreni su da zatvore prozore.
Požar je izbio nešto posle šest časova i više od dva časa traje borba vatrogasaca sa vatrenom stihijom.
Na terenu je veliki broj vatrogasaca koji se bore sa vatrenom stihijom.
Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte.
Požar u TC Enjub u blokovima u Novom Beogradu Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd, RTS Printscreen
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Gust crni dim vidljiv je iz više delova grada.
Kurir.rs/RTS/Instagram 192
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