Slušaj vest

Veliki požar izbio je u tržnom centru "Enjub" u Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu i bori se sa vatrenom stihijom. Pokušavaju da spreče da se požar proširi i na druge objekte. Na terenu su i posebna vozila sa kranom.

Kako se radi reanimacija i šta je najvažnije da znamo ako se zadesimo u ovakvim situacijama, za emisiju "Redakcija", objasnila je dr Ivana Stefanović iz Hitne pomoći.

- Prvo morate da prepoznate srčani zastoj. Osoba u srčanom zastoju je bez svesti i ne diše. Najpre se procenjuje svest, blago se prodrma i dozove, a može se primeniti i bolna draž na grudnoj kosti. Ako nema reakcije, prelazi se na proveru disanja. Potrebno je otvoriti usta i proveriti da li postoji nešto što može da blokira disajne puteve, poput žvake ili bombone, i to ukloniti. Zatim se zabacuje glava kako bi disajni put bio otvoren - rekla je Stefanović.

dr Ivana Stefanović, Hitna pomoć Foto: Kurir Televizija

Brza procena i reakcija na terenu

Kako je objasnila, u slučaju sumnje na srčani zastoj, nakon kratke provere disanja odmah se prelazi na osnovne mere oživljavanja kako bi se bez odlaganja započela pomoć unesrećenom.

- Sledi provera disanja, sagnuti se i približiti uho ustima unesrećenog i pratiti tri stvari: da li se podižu grudni koš i stomak, da li se čuju disajni zvuci i da li se oseća izdahnuti vazduh na obrazu. Dovoljan je jedan znak da zaključite da osoba ne diše i tada se odmah pristupa reanimaciji. To znači da se pronalazi sredina grudne kosti, postavlja koren dlana, druga ruka se stavlja preko i grudni koš se snažno pritiska. Grudna kost treba da se utisne 5 do 6 centimetara - kaže ona.

Dalje dodaje da u hitnim situacijama je najvažnije reagovati bez odlaganja, jer i nesavršeno izvedena pomoć može značajno povećati šanse za preživljavanje.

- Ne treba se plašiti da ćete nešto pogrešiti. Ljudi često ne reaguju iz straha da će naškoditi, ali u ovakvoj situaciji nečinjenje vodi ka najgorem ishodu. Čak i ako tehnika nije savršena, masaža srca značajno povećava šanse za preživljavanje - čak dvostruko ili trostruko. U suštini, nema toga što ne smete da uradite u okviru onoga što sam opisala. Čak i ako pogrešno procenite da osoba diše, a ona zapravo ne diše, ne treba da se plašite da započnete reanimaciju - navela je.

Foto: Kurir

- Nove preporuke kažu da je dovoljno da je osoba bez svesti i da se odmah krenu kompresije grudnog koša. Veštačko disanje jeste deo reanimacije, ali ako neko ne želi ili ne može da ga primeni, dovoljno je raditi samo pritiske na grudni koš. Radi se ritmom od 100 do 120 kompresija u minuti, što otprilike odgovara ritmu pesme "Jingle Bells", uz dubinu od 5 do 6 centimetara. Time se kupuje dragoceno vreme do dolaska Hitne pomoći. Upravo taj prvi postupak često je presudan, jer svaka minuta do dolaska ekipe može da napravi razliku - za emisiju "Redakcija", zaključila je Stefanović.

02:46 TRŽNI CENTAR "ENJUB" U NOVOM BEOGRADU U PLAMENU! Doktorka otkrila ključne korake koji mogu spasiti život - dovoljan je JEDAN znak da zaključite da osoba ne diše Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs