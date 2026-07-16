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Devedesetih godina ljubavni životi ljudi iz srpskog podzemlja bili su gotovo jednako intrigantni kao i njihove kriminalne biografije.

Mnoge njihove supruge i devojke bile su poznata lica sa estrade, manekenke ili javne ličnosti, pa su njihove veze svakodnevno punile naslovne strane.

Njihova imena ostala su upamćena decenijama kasnije, a pojedine od njih izgradile su uspešne karijere nezavisno od svojih partnera.

Danas je slika znatno drugačija. Partnerke pripadnika savremenih kriminalnih klanova, poput Veljka Belivuka, Marka Miljkovića ili Radoja Zvicera, retko su deo javnog života i u centar pažnje najčešće dospevaju tek zbog policijskih istraga, sudskih postupaka ili medijskih izveštaja o organizovanom kriminalu.

Upravo ta razlika najbolje pokazuje kako su se, zajedno sa podzemljem, promenile i žene koje stoje uz njegove najpoznatije aktere.

Glamur, kriminal, estrada i moć 90-ih

Devedesete godine u Srbiji bile su vreme u kojem su se isprepletali glamur, kriminal, estrada i moć. Dok su imena najpoznatijih ljudi beogradskog podzemlja gotovo svakodnevno punila naslovne strane, pažnju javnosti privlačile su i žene koje su bile deo njihovih života.

Neke su bile supruge, druge velike ljubavi, a pojedine su upravo zbog tih veza dospele u centar medijske pažnje. Iako su mnoge od njih nastojale da sačuvaju privatnost, njihove životne priče ostale su neodvojiv deo priče o jednoj burnoj epohi.

Ceca i Arkan

Kada se govori o ljubavima koje su obeležile devedesete, gotovo je nemoguće ne pomenuti brak folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana.

Njihovo venčanje 1995. godine pratila je cela Srbija, a mediji su ga nazivali "svadbom decenije". Arkan je tada već bio jedno od najpoznatijih imena u zemlji, dok je Ceca bila na vrhuncu muzičke karijere.

Iako je važio za čoveka od koga su mnogi zazirali, u brojnim intervjuima govorio je da je upravo Ceca uspela da promeni njegov pogled na život. Jednom prilikom izjavio je da je uz nju pronašao porodični mir i da je tek tada shvatio koliko mu znači dom.

- Ceca je žena mog života. Ona je moja najveća ljubav i najveća sreća. Uz nju sam postao drugačiji čovek i shvatio da postoji nešto važnije od svega čime sam se ranije bavio - govorio je Arkan.

Poznato je i da je često isticao kako je ponosan na njenu karijeru, ali da mu je još važnije bilo to što je, kako je govorio, "ostala dobra majka i stub porodice". Njih dvoje zajedno su dobili sina Veljka i ćerku Anastasiju, a u javnosti su važili za jedan od najpraćenijih parova tog vremena.

Njihova ljubavna priča prekinuta je 15. januara 2000. godine, kada je Arkan ubijen u hotelu "Interkontinental". Posle njegove smrti, Ceca je nastavila uspešnu muzičku karijeru i ostala jedna od najvećih regionalnih zvezda.

1/14 Vidi galeriju Svadba Cece i Arkana Foto: MILOS JELESIJEVIC / AFP / Profimedia, Printscreen/Youtube, Printskrin / You Tube

Goca Božinovska i Zoran Šijan

Ljubavna priča Goce Božinovske i Zorana Šijana počela je gotovo filmski. Nakon što su se upoznali, njihova romansa se veoma brzo razvila, a već posle kratkog vremena odlučili su da zajednički započnu život.

Pevačica je godinama kasnije govorila da je Šijan bio čovek snažnog karaktera i veliki autoritet u porodici.

- Zoran je bio pravi muškarac. Imao je svoj stav i mišljenje. Nije tražio da ga slepo sledimo, ali se znalo da je njegova poslednja. Decu je vaspitavao autoritetom, nikada nije morao ni glas da povisi. Zabavljali smo se svega dva dana. Posle prve zajedničke večeri već me je zaprosio - ispričala je svojevremeno Goca.

Prisjećajući se zajedničkog života, govorila je da ju je Šijan upoznavao sa svim što se dešavalo oko njega, kao i da policijske kontrole njihove kuće nisu bile retkost.

- Nisam bila plašljiva, a Zorana sam volela toliko da sam bila spremna na sve. Govorio je prijateljima da bi, kada bi krenuo da opljačka banku u Švajcarskoj, poveo jedino mene, jer je znao koliko sam snalažljiva i hrabra - pričala je pevačica.

Tokom devedesetih Goca Božinovska i njena bliska prijateljica, pevačica Zlata Petrović, često su se kretale u društvu poznatih beogradskih momaka tog vremena. Među ljudima koje su poznavale bio je i Đorđe Božović Giška, jedna od najpoznatijih figura beogradskog asfalta osamdesetih i početkom devedesetih.

Goca Božinovska u zagrljaju supruga Zorana Šijana Foto: Printscreen

Maja Luković i Milorad Ulemek Legija

Milorad Ulemek Legija i njegova prva supruga Maja Luković svojevremeno su važili za jedan od najatraktivnijih parova tog perioda. Njihov brak trajao je pet godina, a iz te zajednice imaju ćerku Nikoliju.

Maja je rođena u Kanadi, gde se kasnije vratila nakon razvoda od Ulemeka. Javnosti je poznato da se bavila glumom u srpskom pozorištu u Torontu, gde je igrala u predstavi "Mi čekamo bebu". U medijima su se godinama pojavljivale tvrdnje da je tokom devedesetih u pojedinim periodima boravila sa Legijom i na ratištu, mada o tome nikada nije javno govorila. Posle kraha braka odlučila je da se povuče iz domaće javnosti i život nastavi u Kanadi.

1/6 Vidi galeriju Milorad Ulemek Legija Foto: Profimedia I Printscreen FB, Kurir, Facebook, Printscreen YouTube

Valentina Lindo i Ljubiša Buha Čume

Ime Valentine Lindo godinama se vezivalo za Ljubišu Buhu Čumeta, jednog od najpoznatijih pripadnika surčinskog klana. Njihov odnos često je bio tema medija, naročito nakon što je Čume postao svedok saradnik u postupcima protiv pripadnika "zemunskog klana".

Za razliku od mnogih drugih partnerki ljudi iz podzemlja, Valentina se retko pojavljivala u javnosti i izbegavala je medijsku pažnju.

U javnosti se pojavila samo jednom, 2002. godine, kada je na konferenciji za novinare branila Ljubišu. Valentina i Ljubiša su se razveli, a iz braka imaju dvoje dece - Luku i Saru.

Navodno, Valentina je u vezi bila i sa još jednim žestokim momkom, Zoranom Brankovićem Lepim.

Foto: Printscreen/Facebook/legende devedesetih

Saša Krajnc - fatalna plavuša beogradskog asfalta

Saša Krajnc važila je za jednu od najatraktivnijih žena beogradskog asfalta devedesetih godina. Odrasla je i živela u Zemunu, a njeno ime godinama se dovodilo u vezu sa najpoznatijim pripadnicima tadašnjeg podzemlja. Među njima su bili Đorđe Božović Giška, Darko Ašanin, Daniel Išljemović i Ljuba Zemunac, ljudi koji su, kako je i sama govorila, obeležili različite periode njenog života.

Najveća ljubav bio joj je Daniel Išljemović, za koga je tvrdila da je na ulici ulivao strah, dok je u privatnom životu pokazivao sasvim drugačije lice.

- Ljudi su ga se plašili, ali kada zatvori vrata svog doma, bio je divan suprug. Posle njegove smrti ostala je velika praznina u mom životu. Ipak, kada bih mogla da vratim vreme, ništa ne bih menjala i opet bih živela isto - ispričala je jednom prilikom.

Pre toga bila je u vezi i sa Veselinom Vukotićem, a zajedno su se družili sa Darkom Ašaninom, Slavkom Mijovićem i drugim poznatim imenima beogradskog podzemlja. Njihovo društvo često se okupljalo u poslastičarnici Željka Ražnatovića Arkana ili u čuvenom kafiću "Paladijum", mestima koja su tada važila za glavna okupljališta ljudi sa beogradskog asfalta.

Govoreći o tim godinama, Saša je isticala da je svako od njih imao svoju ulogu u podzemlju.

- Moji prijatelji iz tog vremena bavili su se različitim poslovima i sve je funkcionisalo dok nisu počeli da ulaze jedni drugima u teritoriju. Arkan je po organizaciji i novcu bio posebna priča.

Nije voleo da se mnogo eksponira, bio je miran i veliki šmeker. Sećam se kada smo jednog jutra došli kod njega u poslastičarnicu, a on nas je, videvši da jedemo žito, kroz smeh pitao: "Šta je, je l' ovo neki parastos?" Svi smo prasnuli u smeh - prisetila se Saša.

Foto: Printscreen Pink Tv

Tanja Vuković ostala daleko od reflektora

Za razliku od mnogih žena koje su se često pojavljivale u medijima, Tanja Vuković, supruga Gorana Vukovića Majmuna, nastojala je da privatni život sačuva daleko od očiju javnosti.

Tanja je važila za mirnu i nenametljivu devojku, zbog čega je njena veza sa Goranom mnoge iz njihovog okruženja iznenadila. On nije krio koliko mu znači, pa ju je često obasipao skupocenim poklonima - od parfema i garderobe poznatih svetskih brendova do luksuzne obuće i zlatnog nakita. Nakon venčanja Tanja se gotovo u potpunosti povukla iz javnosti i posvetila porodičnom životu. Nedugo zatim dobili su ćerku, koja je imala svega nekoliko meseci kada je ostala bez oca.

Foto: Facebook/Legende Devedesetih

"Hoću da budem foto-model"

Dokumentarac "Vidimo se u čitulji" ispraćen je pričama i svedočenjima raznih žestokih momaka koji su devedesetih godina harali Beogradom, ali se među njima na kratko pojavila i jedna devojka koja je želela da se proslavi - Sonja Lazetić.

"Hoću da budem foto-model. Svi se pojave na pet minuta, a onda opet potonu. Ja hoću uvek da budem na površini. Da budem svugde, da me svi vide i da me svi znaju", rekla je ona tada.

Foto: Printscreen/Youtube

SonjiaLazetić, sadašnja supruga Nikole Lazetića je prilikom pojavljivanja u pomenutom filmu imala svega 15 godina.Bila jeu braku sa Goranom Marićem Maretom koji je ubijen 2009.

Ostvarila se u ulozi majke i do 24. godine rodila troje dece. Sonja danas uživa u mirnom porodičnom životu sa svojim suprugom, sa kojim je već 13 godina u skladnom braku i sa kojim drži poznat prestonički restoran.

1/9 Vidi galeriju Sonja Lazetić Foto: Printskrin/Instagram, Printskrin

Ljubavi koje su prekinuli meci

Druga polovina devedesetih ostala je upamćena po seriji mafijaških likvidacija koje su promenile lice beogradskog podzemlja.

Ubijani su Darko Ašanin, Rade Ćaldović Ćenta, Jusa Bulić, Žorž Stanković, Zoran Šijan, Branislav Lainović Dugi i brojni drugi ljudi.

Iza mnogih od njih ostale su porodice, supruge i deca, dok su žene koje su delile život sa njima preko noći postajale deo medijskih naslovnica, često protiv svoje volje.

Žene koje su ostale simbol jedne epohe

Iako same uglavnom nisu bile deo kriminalnog miljea, ove žene ostale su važan deo priče o vremenu koje je obeležilo Srbiju.

Njihove fotografije krasile su naslovne strane, o njihovim životima ispredale su se brojne priče, a pojedine su i decenijama kasnije ostale predmet interesovanja javnosti.

Neke su nastavile život daleko od reflektora, druge su izgradile uspešne karijere, dok su pojedine zauvek ostale upamćene po ljubavima koje su obeležile jedno od najburnijih razdoblja u novijoj istoriji Srbije.

Nova generacija partnerki kriminalaca

Za razliku od devedesetih, kada su partnerke najpoznatijih ljudi iz podzemlja često bile deo estrade i javnog života, danas je slika potpuno drugačija.

Supruge i devojke vođa savremenih kriminalnih klanova uglavnom nisu javne ličnosti, a njihova imena dospela su u medije tek nakon velikih policijskih akcija, istraga i sudskih postupaka.

Iako su nastojale da privatni život drže daleko od očiju javnosti, pojedine su se našle u centru pažnje zbog optužbi, hapšenja ili navoda o povezanosti sa kriminalnim grupama svojih partnera.

Među njima su supruge Radoja Zvicera, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čije su životne priče poslednjih godina često bile tema medijskih izveštaja.

Bojana Belivuk poznata kao Prva dama klana

Bojana Belivuk je poznatija kao prva dama klana, supruga vođe koji je optužen za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem, kao i jedno silovanje, optužena je da je sa suprugom i majkom Snežanom Đorđević novac koji je njen muž stekao trgovinom drogom i ubistvima, ubacivala u legalne tokove.

Veljko i Bojana venčali su se 2010. godine i već su 15 godina u braku u kojem imaju troje dece, od kojih je drugo, Bojana rodila dok je on u pritvoru. Njeno devojačko prezime bilo je Đorđević.

Bojana je privedena 2021. nakon što je policija u stanu Veljka Belivuka pronašla 60.000 evra. U tom trenutku je bila u drugom stanju, a nedavno se porodila.

1/7 Vidi galeriju Bojana Belivuk Foto: Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Inače, ona je vlasnik jednog stana koji je nalazi na Zvezdari, a kako se navodi, ranije je bila prijavljena kao radnik u agenciji koja je iznajmljivala kola, a koja je u vlasništvu njenog supruga.

Tanja Miljković dovođena u vezu sa Vukićevićem

O Tanji Miljković se zna mnogo manje nego o Bojani. Marko, drugi čovek svirepog klana, i ona u braku su 6 godina, venčali su se 2015. godine i imaju dvoje dece.

Tanja Miljković dovođena je u vezu sa Lazarom Vukićevićem, muškarcem koji je završio u "klanici" u Ritopeku. Pričalo se da je Tanja nekada bila u vezi za Vukićevićem i da je jedan od razloga zbog kojih je on svirepo umučen, pa ubijen upravo to.

1/7 Vidi galeriju Tanja Miljković Foto: Petar Aleksic, Petar Aleksić

Tamara Zvicer - spasila supruga od atentatora

Zvicerova je inače od ranije poznata javnosti, a u žižu javnosti dospela je 2020. godine,prilikom pokušaja atentata na njenog supruga Radoja Zvicera u Ukrajini.

Tada je objavljena njena fotografija na kojoj se vidi kako repetira pištolj i viče ispred zgrade u Kijevu u kojoj živi, a u blizini koje je njen suprug, inače vođa kavačkog klana, ranjen dok je džogirao. Prema pisanju ukrajnskih medija Tamara Zvicer je istrčala iz stana kada je čula hice i zapucala na napadače koji su ispalili sedam hitaca na njenog supruga.

Na nju je, kako se sumnja, šef škaljarskog klana Jovan Vukotić pre nekoliko godina pucao u Kotoru. Prema optužnici, njoj je Vukotić automobilom preprečio put u kotorskom naselju Dobrota i potom zapucao iz pištolja. Nije, međutim, pogodio ni Zvicerovu, niti automobil u kom se nalazila, već kola koja su bila parkirana nedaleko odatle.

1/5 Vidi galeriju Tamara Zvicer Foto: Printscreen/Instagram

Lana Popović - bila uslov Šarićeve predaje

Lana Popović, supruga Darka Šarića, koja je sa njim od svoje 16. godine ostala mu je verna i tokom bekstva i tokom zatvora. Lana sa Šarićem ima sina, a uoči akcije "Balkanski ratnik" radila je na otvaranju privatnog vrtića u Šilerovoj, koji joj je zatim oduzet.

Navodno je bila jedan od uslova Šarićeve predaje, jer je tražio da prvo sleti u Crnu Goru kako bi se satao sa njom, a zatim otputovao u Beograd.

1/4 Vidi galeriju Lana Popović Foto: Zorana Jevtic, Dado Đilas, Zorana Jevtić, Aleksandar Jovanović

Vasilisa Nurković

Blogerka Vasilisa Nurković je supruga pokojnog Zijada Nurkovića, pripadnika škaljarskog klana i kuma pokojnog Alana Kožara koji je ubijen u aprilu 2019. u španskoj Malagi.

Zijad Nurković je ubijen, podsetimo, 19. aprila 2019. kada je nepoznati egzekutor prišao automobilu u kom je on bio za volanom, i ispalio je kišu metaka u njega, dok je na suvozačevom mestu bila upravo Vasilisa i to u poodmakloj trudnoći. Tom prilikom nije povređena kao ni njihovo dete koje je bilo na zadnjem sedištu automobila.

1/6 Vidi galeriju Vasilisa Nurković Foto: Instagram/vasiilisa_

Nakon toga, poznata blogrka uplovila je,navodno, u vezu sa pripadnikom škaljarskog klana, Edmond Mustafom, koji je takođe likvidiran, ali u februaru 2024. U međuvremenu, Vasilisa nije krila da je bila u emotivnoj vezi sa Mustafom, inače prijateljem njenog pokojnog supruga Zijada, međutim na svom profilu objavljivala je zajedničke fotografije na kojima je ipak prikrivala njegovo lice.

Slika nekad i danas

Od devedesetih do danas promenilo se mnogo toga, pa i slika žena koje su bile ili su i dalje uz najpoznatija imena srpskog i regionalnog podzemlja.

Iako ih razdvajaju tri decenije, jedno im je zajedničko: javnost je oduvek pokazivala veliko interesovanje za njihove živote.

Dok su nekada bile simbol spoja podzemlja i estrade, danas predstavljaju deo priče o organizovanom kriminalu koja se odvija daleko od reflektora, ali pod budnim okom istražnih organa i medija.

Kurir.rs