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Policijski pukovnik Dragan Simić Simke (43), načelnik Odeljenja unutrašnjih poslova Savski venac SUP u Beogradu, ubijen je na današnji dan pre 27 godina.

Tog 8. jula 1999, oko 7.20 sati, na parkingu u Ulici Save Kovačevića ispred broja 1, kod Kalenić pijace, na Simića su iz automatskog oružja marke "Hekler i Koh" pucala dvojica nemaskiranih mladića. Napadači su posle izvršenog zločina pobegli "audijem", koji ih je čekao u Mlatišuminoj ulici.

Simić je izašao iz svoje kuće i krenuo ka parkingu. Dok je prilazio svojim kolima, beloj "floridi", tvrdili su očevici, susreo se sa jednim sedim čovekom koji je u rukama držao torbu. Pozdravio se sa njim, a u tom trenutku je iz pravca raskrsnice ulica Save Kovačević i Maksima Gorkog odjeknuo jedan, a potom još dva hica. Smrtno pogođeni Simić je pao na asfalt, dok se njegov prijatelj sklonio iza obližnjeg drveta. U tom trenutku, jedan od napadača je ispalio dodatni rafal iz "heklera".

Videvši prijatelja oblivenog krvlju kako leži, sedokosi čovek pobegao je ka Simićevoj kući. Jedan od napadača je krenuo za njim, a drugi, koji je nosio crveni kačket, prišao je Simićevom telu u lokvi krvi i ispalio mu još jedan hitac u glavu. Za to vreme Simićev prijatelj je iz kuće telefonom pozvao policiju. Ubice su kroz prolaz između zgrada pobegle u Mlatišuminu ulicu, odakle im se gubi svaki trag.

Ubrzo je na mesto zločina stigla policija i kola Hitne pomoći, ali načelnik OUP Savski venac nije davao znake života.

Vojislav Raičević Voja Amerikanac Foto: Privatna Arhiva

Osveta za Voju Amerikanca? Nekoliko godina kasnije, u septembru 2001. godine, motiv ubistva Milorada Vlahovića izneo je svedok pod pseudonimom Srećko. On je navodno ispričao da su general Stojičić i pukovnik Vlahović ubijeni kako bi kriminalna grupa, koja je želela da osveti ubistvo Vojislava Raičevića Voje Amerikanca, lakše smakla Bojana Petrovića, organizatora te likvidacije. Na pitanje zašto je osveti Bojanu Petroviću morala da prethodi likvidacija Stojičića i Vlahovića, Srećko je odgovorio da je Petrović bio blizak njima i da su ga oni štitili.

Tragajući za ubicama, policija je nekoliko sati ovaj deo Beograda, kao i prilaze prestonici, držala u blokadi, detaljno kontrolišući sumnjiva lica i automobile. Vozilo kojim su ubice pobegle pronađeno je zapaljeno u blizini hotela "Slavija". Automobil se navodno prevrnuo i zapalio, a dvojica mladića su pobegla.

Karijera bez mrlje

Dragan Simić, koga su kolege i prijatelji zvali Simke, važio je za dobrog i uzornog policajca. Posle završene Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, kao mlad inspektor angažovan je na rasvetljavanju krvnih i seksualnih delikata. Za to vreme diplomirao je na Fakultetu bezbednosti u Skoplju. Simić je bio načelnik Odeljenja za potrage SUP Beograd, odakle je 1995. godine prebačen za prvog čoveka Odeljenja za krvne i seksualne delikte. Postavljen je posle ubistva inspektora krvnih delikata Dragana Radišića.

Radovan Stojičić Badža Foto: EPA

Na funkciji u Odeljenju za ubistva Simić je bio direktno involviran u istrage oko likvidacija mnogih viđenijih ljudi (Radovana Stojičića Badže, Zorana Todorovića Kundaka i mnogih drugih), i aktivno je sarađivao sa bivšim načelnikom kriminalističke uprave SUP Beograda Miloradom Vlahovićem, koji je ubijen pred rat. Godine 1998. prebačen je u OUP Savski venac.

Simić je iza sebe ostavio dvoje dece, sina i ćerku. Ubice do danas nisu pronađene.

Otkrio naručioca Badžinog ubistva?

Inspektor Dragan Simić ubijen je samo četiri meseca posle likvidacije njegovog kolege i prijatelja, savetnika u UKP MUP-a Srbije i bivšeg načelnika gradske Uprave kriminalističke policije Milorada Vlahovića. Sa njim je aktivno sarađivao na istragama koje je vodio.

Milorad Vlahović Foto: Privatna Arhiva

U medijima su se pominjali razni motivi, a najubedljiviji je bio vezan za istragu ubistva policijskog generala Radovana Stojičića Badže, likvidiranog 11. aprila 1997. godine u piceriji "Mama mia" u centru Beograda.

Simić i Vlahović vodili su istragu Badžinog ubistva i, kako se veruje, ušli u trag osobi koja je naredila ubistvo generala policije. Navodno, bili su na tragu da raskrinkaju nalogodavca Badžinog ubistva iz redova "duvanske mafije".

Pouzdano se zna da su, u okviru ove istrage, saslušali jednog od šefova "duvanskog kartela", koji je nakon informativnog razgovora sa Simićem i Vlahovićem pobegao iz zemlje.

Dragan Radišić Foto: Printscreen/RTS

Pre Badže, Simića i Vlahovića, u februaru 1996. godine na Karaburmi je ubijen inspektor Dragan Radišić. Ubica mu je sasuo kišu metaka u glavu iz "škorpiona". Tri meseca kasnije, na stepeništu "Merkatora" u Novom Beogradu, usred dana, likvidiran je bivši načelnik Odeljenja za maloletničku delinkvenciju i privatni detektiv Miroslav Bižić Biža.

Nijedno od ovih ubistava do danas nije rešeno.