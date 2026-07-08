x 7. jula poginuo dečak D. V. iz Novog Pazara na putu ka tradicionalnog manifestaciji "Sa Golije kolo se vije" koja je planirana da se održi na Goliji

x 5. jula Marko J. (18) iz Banje Koviljače poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa prijateljem, vršnjakom Bogdanom M.

x 5. jula S.V. star 22 godine poginuo je u jezivoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici mira u Boljevcima

x. 4. jula Antun B. (72) iz Sonte kod Apatina nastradao je oko osam časova u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod pijace u Sonti, u Jugoslovenskoj ulici

x 3. jula pešak, inače državljanin Poljke, poginuo je na auto-putu Novi Sad-Subotica kada je na njega automobilom naleteo H. N. koji je najpre pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo uhapšen