Hronika
U 9 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI, ŠESTORO POVREĐENIH Isključena 23 vozača, dvoje pijanih zadržano na trežnjenju
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Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda, od 29. juna do 5. jula.
U četiri saobraćajne nezgode, dve osobe su teže i četiri osobe je lakše povređeno, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 121 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 531 prekršajni nalog i iz saobraćaja su isključena 23 vozača, od kojih je za dva vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 34 intervencije.
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