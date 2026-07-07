Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda, od 29. juna do 5. jula.

U četiri saobraćajne nezgode, dve osobe su teže i četiri osobe je lakše povređeno, dok je u pet saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 121 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 531 prekršajni nalog i iz saobraćaja su isključena 23 vozača, od kojih je za dva vozača određena mera zadržavanja, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.