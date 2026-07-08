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Sastanci državnog vrha sa generalnim sekretarom Interpola, Valdesijem Urkizom, otvorili su pitanje sve značajnije uloge Srbije u regionalnoj i evropskoj bezbednosti. U fokusu razgovora bili su jačanje međunarodne policijske saradnje i inicijativa da Beograd postane regionalni biro Interpola.

Kada govorimo o jačanju saradnje Srbije i Interpola, šta to konkretno znači za običnog građanina koji svakodnevno izlazi na ulicu, putuje, prelazi granicu ili koristi internet, da li će se bezbednost građana na neki način direktno povećati, za emisiju "Redakcija", otkrio je Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Državne bezbednosti.

- Sama poseta najvišeg rukovodstva Interpola Beogradu, kao i razgovori sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i predsednikom Aleksandrom Vučićem, pokazuju koliko Srbija pridaje značaj bezbednosti svojih građana i regionalnoj saradnji. Interpol je ključni mehanizam međunarodne policijske saradnje, jer omogućava da se za osumnjičenima koji pređu državnu granicu nastavi potraga kroz koordinaciju policija različitih zemalja. Upravo zbog toga Beograd je poslednjih godina izrastao u jedan od važnijih regionalnih bezbednosnih centara - rekao je Spasić.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti Foto: Kurir Televizija

Srbija spremna za novu ulogu

Srbija je kroz svoje kapacitete i saradnju sa međunarodnim partnerima pokazala spremnost za jačanje bezbednosne uloge u regionu, ocenio je.

- To potvrđuje i pokazna vežba održana u Makišu za delegaciju Interpola, tokom koje je Uprava kriminalističke policije predstavila opremu i kapacitete kojima raspolaže u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Srbija je, prema njegovim rečima, u potpunosti spremna da postane regionalni centar Interpola za Balkan. Kriminal ne poznaje granice, pa je međunarodna saradnja posebno važna kada je reč o trgovini drogom, oružjem, ali i sajber kriminalu i internet prevarama - kaže on.

Dalje navodi da je međunarodna saradnja postala jedan od najvažnijih mehanizama u borbi protiv organizovanog kriminala, posebno kada je reč o krijumčarenju narkotika.

- Međunarodna saradnja preko Interpola, ali i Europola, poslednjih godina postala je jedan od najvažnijih stubova borbe protiv savremenog kriminala. Balkan se nalazi na važnim rutama kojima se kreću migranti, ali i krijumčari droge, oružja i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Upravo zbog toga borba protiv narkotika ostaje jedan od najvećih prioriteta, jer je trgovina drogom povezana sa gotovo svim drugim oblicima organizovanog kriminala - naveo je Spasić.

Foto: MUP Srbije

- Kriminalci danas koriste sve sofisticiranije metode kako bi izbegli policiju, a među najčešćima su falsifikovana putna dokumenta. Gotovo nijedan pripadnik organizovanih kriminalnih grupa sa ovog prostora nije uhapšen sa svojim pravim dokumentima, već sa lažnim identitetom. Upravo zato razmena podataka između država, koju omogućava Interpol, ima presudnu ulogu u njihovom pronalaženju i hapšenju. Iako danas postoje napredne tehnologije za razmenu informacija, ključ uspeha i dalje zavisi od spremnosti država da međusobno sarađuju. Ranije su postojali slučajevi u kojima pojedine zemlje nisu razmenjivale podatke ni o terorizmu ni o eksplozivnim napravama, ali je vremenom postalo jasno da su to globalni bezbednosni izazovi koji zahtevaju zajednički odgovor - objasnio je Spasić.

- Zbog toga Interpol kontinuirano ulaže u obuku policijskih službenika. Svake godine organizuju se stotine edukacija iz oblasti sajber kriminala, kriptovaluta, novih tehnologija i savremenih metoda istraga. Srbija ispunjava sve uslove da preuzme ulogu regionalnog centra Interpola za Balkan, što potvrđuju i rezultati domaće policije, kao i veliki broj zahteva koje Interpol svakodnevno upućuje našim službama. Posebno je značajno što se između država članica svake godine razmene milioni bezbednosnih podataka, dok Interpol kroz svoje međunarodne poternice i druge operativne alate omogućava efikasnije lociranje i hapšenje osumnjičenih širom sveta - za emisiju "Redakcija", zaključio je Spasić.

06:21 BEOGRAD POSTAJE PRESTONICA BORBE PROTIV KRIMINALA! Spasić otkriva kako mafijaši lažnim pasošima varaju policiju i zašto im je SADA ODZVONILO! Izvor: Kurir televizija

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