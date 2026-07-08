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Viši sud u Čačku odbio je žalbu odbrane i potvrdio presudu Osnovnog suda kojom je Čačanin I.S. pravosnažno osuđen zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Njemu je izrečena uslovna kazna od četiri meseca zatvora, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od četiri godine ne počini novo krivično delo.

- Naime, incident se dogodio 28. aprila 2024. godine oko tri sata iza ponoći, kada je I.S., komšijama upućivao ozbiljne pretnje. U sudskom dokumentu se navodi da je vikao: "Pobiću vas sve" uz niz teških uvreda koje sud pominje u obrazloženju. Posebno uznemirujući deo presude odnosi se na pretnje koje su, prema navodima suda, bile usmerene i ka detetu oštećenih. U obrazloženju se navodi da je okrivljeni pretio da će dete „prebiti“ i da će ga „izvesti iz škole“, zbog čega su oštećeni izjavili da su osetili ozbiljan strah za svoju bezbednost i bezbednost porodice, navodi se u presudi u koju je agencija RINA imala uvid.

Sud je takođe naveo i da ovo nije bio izolovan komšijski sukob. U obrazloženju se pominje da su se odnosi između okrivljenog i oštećenih postojali i ranije, a oštećeni su okrivljenog prijavljivali čak preko 30 puta, nekada i zbog sitnica.

Sud je odbacio tvrdnje odbrane da se radilo samo o komšijskim nesuglasicama i zaključio da su pretnje bile ozbiljne i podobne da izazovu strah kod oštećenih.

Pored uslovne kazne, I.S. je izrečena mera zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenima u trajanju od dve godine.

On ne sme da im priđe na manje od 50 metara, niti da sa njima uspostavlja bilo kakav kontakt.

Presudom je obavezan i da plati 6.000 dinara paušala, dok su oštećeni za imovinsko-pravni zahtev upućeni na parnicu.