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Igor Glavaš osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Šćepana Roganovića, počinjenom u februaru 2020. godine u Herceg Novom.

Presudu je izreklo veće Višeg suda u Podgorici kojim je predsedavala sudija Vesna Kovačević.

Specijalno državno tužilaštvo u završnim rečima zatražilo da Glavaš bude osuđen na ukupno 35 godina zatvora.

Šćepan Roganović Foto: Dan

Specijalni tužilac Siniša Milić tražio je da Glavaš za stvaranje kriminalne organizacije bude kažnjen sa najmanje šest godina zatvora, a za teško ubistvo putem pomaganja dugotrajnom kaznom od 30 godina, navodeći da su optužbe dokazane materijalnim i personalnim dokazima, iskazima svedoka, svedoka saradnika, kao i Skaj komunikacijama potvrđenim drugim dokazima.

Pravna zastupnica porodice Roganović, advokatica Maja Turković, pridružila se završnim rečima tužilaštva i zatražila da sud prilikom odmeravanja kazne kao otežavajuće okolnosti ceni Glavaševo bekstvo nakon izvršenja krivičnog jela, kao i, kako je navela, kontinuirano opstruiranje okončanja sudskog postupka.

Uviđaj posle ubistva Šćepana Roganovića Foto: Youtube prtscr / Novi Novi

Turković je istakla da Šćepan Roganović nije bio pripadnik nijedne organizovane kriminalne grupe, niti se u policijskim evidencijama vodio kao operativno interesantno lice ili član kriminalne organizacije.

Presudi u ovom slučaju je prethodila višemesečna procesna drama u kojoj je Glavaš odbijao da završne reči u njegovo ime iznesu advokati koji su ga zastupali, opozivao je punomoćja izabranim braniocima i odbijao branioce koje mu je postavljao sud po službenoj dužnosti.

On je tokom završne faze procesa promenio najmanje četiri izabrana branioca – Momčila Bulatovića, Brana Anđelića, Marka Kneževića i Anu Planinčić, kao i najmanje pet branilaca postavljenih po službenoj dužnosti.

Glavaš je optužen da je kao pripadnik kriminalne organizacije pratio kretanje Šćepana Roganovića i putem kriptovanog telefona obaveštavao direktnog izvršioca Milića Bajramovića o kretanju žrtve.

Mili Bajramović Foto: Skaj

Prema navodima optužnice, po nalogu organizatora kriminalne grupe preuzeo je i motocikl “pjađo”, ukraden u Španiji 2018. godine, koji je iskorišćen prilikom izvršenja ubistva.

Roganović je ubijen 13. februara 2020. godine na stepeništu kod Kanli kule u Herceg Novom.

Postupak protiv Glavaša bio je ranije razdvojen od postupka protiv ostalih optuženih, nakon što je njegov branilac zbog zdravstvenog stanja bio sprečen da prisustvuje suđenjima, a optuženi potom opozvao punomoćja ostalim advokatima.

Krsto Vujić Foto: Skaj

U glavnom postupku Viši sud je 22. juna ove godine ostale optužene osudio na ukupno 73 godine zatvora, dok je postupak protiv Krsta Vujića obustavljen nakon što je ubijen u Španiji