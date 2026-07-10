Slušaj vest

Igor Glavaš osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Šćepana Roganovića, počinjenom u februaru 2020. godine u Herceg Novom.

Presudu je izreklo veće Višeg suda u Podgorici kojim je predsedavala sudija Vesna Kovačević.

Specijalno državno tužilaštvo u završnim rečima zatražilo da Glavaš bude osuđen na ukupno 35 godina zatvora.

1203-hro-secpan-roganovic-foto-dan.jpg
Šćepan Roganović Foto: Dan

Specijalni tužilac Siniša Milić tražio je da Glavaš za stvaranje kriminalne organizacije bude kažnjen sa najmanje šest godina zatvora, a za teško ubistvo putem pomaganja dugotrajnom kaznom od 30 godina, navodeći da su optužbe dokazane materijalnim i personalnim dokazima, iskazima svedoka, svedoka saradnika, kao i Skaj komunikacijama potvrđenim drugim dokazima.

Pravna zastupnica porodice Roganović, advokatica Maja Turković, pridružila se završnim rečima tužilaštva i zatražila da sud prilikom odmeravanja kazne kao otežavajuće okolnosti ceni Glavaševo bekstvo nakon izvršenja krivičnog jela, kao i, kako je navela, kontinuirano opstruiranje okončanja sudskog postupka.

scepan-roganovic-2.jpg
Uviđaj posle ubistva Šćepana Roganovića Foto: Youtube prtscr / Novi Novi

Turković je istakla da Šćepan Roganović nije bio pripadnik nijedne organizovane kriminalne grupe, niti se u policijskim evidencijama vodio kao operativno interesantno lice ili član kriminalne organizacije.

Presudi u ovom slučaju je prethodila višemesečna procesna drama u kojoj je Glavaš odbijao da završne reči u njegovo ime iznesu advokati koji su ga zastupali, opozivao je punomoćja izabranim braniocima i odbijao branioce koje mu je postavljao sud po službenoj dužnosti.

Ne propustiteHronika"DAĆU SVE ŠTO IMAM DA IH SVE POBIJEM" Krsto Vujić bio u ratu sa kavačkom krimi-porodicom, njihov zločin razotkrio zaštićeni svedok!
Krsto Vujić

On je tokom završne faze procesa promenio najmanje četiri izabrana branioca – Momčila Bulatovića, Brana Anđelića, Marka Kneževića i Anu Planinčić, kao i najmanje pet branilaca postavljenih po službenoj dužnosti.

Glavaš je optužen da je kao pripadnik kriminalne organizacije pratio kretanje Šćepana Roganovića i putem kriptovanog telefona obaveštavao direktnog izvršioca Milića Bajramovića o kretanju žrtve.

Mili Bajramović
Mili Bajramović Foto: Skaj

Prema navodima optužnice, po nalogu organizatora kriminalne grupe preuzeo je i motocikl “pjađo”, ukraden u Španiji 2018. godine, koji je iskorišćen prilikom izvršenja ubistva.

Roganović je ubijen 13. februara 2020. godine na stepeništu kod Kanli kule u Herceg Novom.

Ne propustiteHronikaOSUĐEN "ŠKALJARSKI UBICA" ZBOG LIKVIDACIJE ŠĆEPANA ROGANOVIĆA! Godinama živeo kao duh, pa se šokirao kad mu policija upala u stan: "Kako ste me pronašli?"
MILI2.jpg

Postupak protiv Glavaša bio je ranije razdvojen od postupka protiv ostalih optuženih, nakon što je njegov branilac zbog zdravstvenog stanja bio sprečen da prisustvuje suđenjima, a optuženi potom opozvao punomoćja ostalim advokatima.

Krsto Vujić
Krsto Vujić Foto: Skaj

U glavnom postupku Viši sud je 22. juna ove godine ostale optužene osudio na ukupno 73 godine zatvora, dok je postupak protiv Krsta Vujića obustavljen nakon što je ubijen u Španiji

Kurir.rs/Pobjeda

Ne propustiteHronika"LJUDI, BUDITE REALNI, ARKAN JE UBIJEN ZA 200.000, A VI NEZADOVOLJNI SA MILION" Ubistvo škaljaraca u Atini zavadilo Zvicera i ekipu: "E crnje mi ovo od miliona"
Radoje Zvicer
HronikaKAVAČKI KLAN PLANIRA UBISTVO DIREKTORA POLICIJE CRNE GORE?! Na spisku smrti i ova bitna imena, ministar se oglasio: Preduzete su sve mere najvišeg nivoa zaštite
Radoje zvicer
Hronika"ON JE UBIO GERA ĆOPAVOG I ĐURIČKOVIĆA" Potvrđena optužnica protiv Kaluđerovića - škaljarca Đurića ubili usred zatvora: "A to je Šilje, jedan četvrtan iz Niša"
Dalibor Đurić Nenad Kaluđerović
Hronika"AKO NEKO PROPEVA, REAGOVAĆEMO!" Svedok-saradnik slao jezive pretnje posle hapšenja klana, pa i sam propevao za manju kaznu, Belivuk spomenuo ubistva na Krfu!
veljko-belivuk-marko-miljkovic-bojan-hrvatin-foto-stefan-stojanovic-dado-djilas-printscreen.jpg