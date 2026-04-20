Služba Evropola i nadležni organi Francuske u okviru razbijanja kriptovane "Skaj"komunikacije otkrili su i poruke za koje se sumnja da su povezane sa ubistvom Šćepana Roganovića.

Mili Bajramović: Brate ovo naše ako dođe do suđenja, kao što oće…mi moramo pre toga ubit Duku i Duška da, nema ko to da gura protiv nas... jer oni će sve svoje veze sve na svet da upiru da nas osude.

Krsto Vujić: Znam brate mi moramo to do kraja leta završit.

Mili Bajramović: Moramo pametnije definitivno. Ne radi se tu više ni u parama za delo, ne mogu ja ubijati doveka da bi zaradio jer brate, mora nam i posao krenuti. Ali treba i od njih uzet sve što se nudi i sve što se može. Nama rekoše 150 hiljada i 7 kila. Ti brate reci kako je rečeno bilo za Šćepana i to nismo mi tražili nego je obećano. Kao da smo ispod nivoa... tačno kao da su rekli ovako "dalo im se dva puta po 50, dosta im je to".

Krvavi biznis

Sudeći po Skaj porukama, škaljarci su planirali još neka ubistva, nakon što im se otvorio "biznis" nakon ubistva Roganovića.

Mili Barjamović: Jesi razmišljao šta za Nana?

Krsto Vujić: Neka se opusti malo da vidi da se ne pominje nigde i onda ću ga navući na pare i to je to. Samo moram videti koga da pošaljem dole da ga zakopa.

Mili Barjamović: A to se mora dobro napraviti brate da se i tu ni napravi greška da neko leži zbog toga, zbog otmice itd. To kopanje je grdno, baš što uvek neko nekad može pokazati mesto gde je zakopan. Ja bih najradije ja da to uradim, ali gde ću još za Nana dolazit dole i rizikovati da padnem negde da me uhapse. Jedino ako dođem ubrzo za Duku da ga radim i samo ja da znam gde je rupa.

Krsto Vujić: Bitni je Duka brate, njega moramo završit jer on sigurno najviše gura sad.