U Beogradu se noćas oko 3 sata dogodila pucnjava u kojoj je ranjen 41-godišnji muškarac.
Hronika
PUCNJAVA U BEOGRADU U GLUVO DOBA NOĆI: Maskirani napadač ispalio nekoliko metaka pa se dao u beg, ranjeni muškarac (41) hitno prebačen u bolnicu
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Nepoznati napadač ispalio je više hitaca u žrtvu, nakon čega je pobegao sa mesta zločina.
Napadač, koji je nosio masku i bio obučen u tamnu odeću, pobegao je sa mesta zločina. Način na koji je napad izveden ukazuje na to da je bio unapred planiran
Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.
Napadač nosio masku
Prema izjavama očevidaca, napadač je nosio masku i bio je obučen u tamnu odeću. Zbog načina na koji je napad izveden, sumnja se da je bio unapred planiran.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su blokirali taj deo grada i pokrenuli opsežnu potragu za osumnjičenim.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/Telegraf
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