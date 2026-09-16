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Nepoznati napadač ispalio je više hitaca u žrtvu, nakon čega je pobegao sa mesta zločina.

Napadač, koji je nosio masku i bio obučen u tamnu odeću, pobegao je sa mesta zločina. Način na koji je napad izveden ukazuje na to da je bio unapred planiran

Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj lekarskoj intervenciji, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.

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Napadač nosio masku

Prema izjavama očevidaca, napadač je nosio masku i bio je obučen u tamnu odeću. Zbog načina na koji je napad izveden, sumnja se da je bio unapred planiran.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odmah su blokirali taj deo grada i pokrenuli opsežnu potragu za osumnjičenim.

Istraga je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

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