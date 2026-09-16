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Kako se saznaje, nepoznati, maskirani napadač sačekao je žrtvu u hodniku zgrade i u njega ispalio više hitaca u trenutku kada je prilazio svom stanu, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Zahvaljujući brzoj reakciji lekarskog tima, njegovo stanje je stabilizovano i on se trenutno nalazi van životne opasnosti.

Filmska sačekuša i opsadno stanje

Odmah po prijavi pucnjave, u glavnom gradu bila je proglašena akcija „Vihor“. Jake policijske snage blokirale su taj deo grada, dok su patrole češljale sve ključne saobraćajnice i izlaze.

Upucani Dušan K. odranije je dobro poznat policiji po raznim krivičnim delima.

- Način na koji je zločin izveden - sačekuša direktno ispred ulaznih vrata stana i maskirani napadač - ukazuje na to da je žrtva praćena i da je napadač tačno znao kada će stići kući - kaže izvor Telegrafa.

Inspektori i forenzičari izvršili su uviđaj ispred stana i u ulazu zgrade, prikupili čaure i druge materijalne dokaze, a u toku je i analiza snimaka sa nadzornih kamera.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta i identifikaciji počinioca.