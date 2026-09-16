U Požeškoj ulici u beogradskom naselju Čukarica tokom noći ranjen je 41-godišnji muškarac. Muškarac je oko 2.30 posle ponoći ranjen iz vatrenog oružja u hodniku zgrade.
Beograd
PUCNJAVA NA ČUKARICI, MUŠKARAC RANJEN U HODNIKU ZGRADE: Hitna ga odmah prevezla u bolnicu, u Ruzveltovoj muškarac pao sa bicikla
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Muškarac je lakše povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
On je, u Ruzveltovoj ulici, u opštini Palilula, pao sa bicikla, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 109 puta, od čega 19 puta na javnim mestima. Za pomoć službe Hitne pomoći su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Pucnjava u Beogradu, muškarac ranjen u hodniku zgrade na Čukarici
Muškarac je ranjen u hodniku zgrade na Čukarici.
U Požeškoj ulici u beogradskom naselju Čukarica tokom noći ranjen je 41-godišnji muškarac. Muškarac je oko 2.30 posle ponoći ranjen iz vatrenog oružja u hodniku zgrade na Čukarici.
Povređeni je prevezen u Urgentni centar. Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti pod kojima je došlo do pucnjave
Kurir.rs/Beta/RTS
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