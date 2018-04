NOVI DETALJI UBISTVA RADULOVIĆA: Ubica nišanio noge, pogodio ga u stomak! Izgubio četiri litra krvi...

Luka se posvađao sa nepoznatim muškarcem koji mu je prišao u klubu. Koliko sam mogao da vidim jer je bila velika gužva, taj mladić je potegao pištolj i uperio ga ka podu, očigledno s namerom da puca Raduloviću u noge. Međutim, on se nezgodno okrenuo i zgrčio, pa ga je metak pogodio u stomak.



Ovo je u policiji posvedočio jedan do gostiju koji su se u noći između utorka i srede zatekli u beogradskom klubu „Ispod mosta“, kada je nepoznati napadač usmrtio Luku Radulovića. Podsetimo, ubijeni je poznat kao vozač „bentlija“ koji je 2017. presekao kolonu predsednika Aleksandra Vučića, a bio je osuđen i zbog trgovine drogom na tri godine zatvora.

Provera Šifrovani imenik i polovna vozila Kako je Kurir juče pisao, u mobilnom telefonu Radulovića nađen je šifrovani imenik, kao i brojevi koji pripadaju ličnostima sa estrade i iz sveta sporta i politike. Policija ispituje kakva je bila njihova veza sa Radulovićem.

- Takođe se proverava i saznanje da se Luka bavio i uvozom polovnih automobila iz Švedske i Nemačke - kaže sagovornik.

Sukobi u Austriji



- Ispitani skoro svi gosti koji su bili u klubu, kako bi se utvrdilo da li je neko od njih video nešto što bi moglo da pomogne operativcima da dođu do napadača na Radulovića. Zanimljiva je izjava ovog svedoka koji je rekao da mu nije delovalo kao da je napadač imao nameru da ubije Luku. Radulović je inače upucan u aortu i izgubio je četiri litra krvi - priča naš izvor iz istrage.



Prema saznanjima Kurira, inspektori proveravaju osobe sa kojima je Luka Radulović imao probleme.

- Interesantna je pucnjava u Austriji ispred jedne poznate diskoteke u kojoj je Radulović učestvovao. Navodno, on je posle toga pobegao iz ove zemlje. Ljudi kojima se zamerio mesecima su ga jurili, ali je on u međuvremenu bio u pritvoru. Kruži i priča da je pre godinu dana prebio nekoga, pa da mu to nije zaboravljeno - ispričao je naš izvor.



Ne isključuje se mogućnost da je napadač slučajno naleteo na Luku.

Pevač Marko Bulat LUKU SAM POZNAVAO DVE DECENIJE

Pevač Marko Bulat potvrdio je da je dugogodišnji prijatelj Luke Radulovića. - Poznajem Luku i njegovog brata Davida još od 1998. godine iz Rakovice, kada su bili klinci. Poslednji put zajedno smo igrali košarku za vreme bombardovanja. Sretao sam ga kada je radio na mestima na kojima sam pevao, uvek smo se pozdravljali. Pogađa me vest o svačijoj smrti, pa čak i nekoga koga ne poznajem, a kamoli o nekome koga znam - rekao je Bulat za Kurir.



Slučajni susret



- Postoji opcija da ga je napadač kome se zamerio slučajno video. Moguće je da je hteo samo da ga opomene pucnjem u nogu. U poslednjih godinu i po dana Luka je bio nervozniji nego inače, često se svađao, pravio probleme, pa je spisak ljudi sa kojima je bio na ratnoj nozi podugačak - objasnio je naš sagovornik.



SONJA I TAMARA

U vreme pucnjave u klubu su bile i bivša žena pevača Ace Lukasa Sonja Vuksanović sa drugaricama, a sa Lukom je bila starleta Tamara Đurić

Sonja je u policiji rekla „da nema veze sa ovim događajem i da se našla u pogrešno vreme na pogrešnom mestu“ Tamara je izjavila „da nije videla ko je pucao na Luku jer je u klubu bila velika gužva“

