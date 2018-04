SONJA VUKSANOVIĆ JE STAJALA SAMO PAR METARA OD UBIJENOG RADULOVIĆA: Evo šta ona kaže o stravičnom zločinu u klubu "Ispod mosta"

Sonja Vuksanović, bivša supruga pevača Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg kao Aca Lukas, saslušana je u policiji zbog ubistva Luke Radulovića, otkrio je izvor Kurira iz istrage. Sonja je potvrdila za Kurir da je te noći bila u lokalu na samo nekoliko metara od mesta na kom se zločin dogodio. Međutim, ona je naglasila da nije videla ko je ispalio hitac, niti šta se tačno dogodilo.

- Samo sam se našla u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu. Niti znam aktere, niti mi je poznato ko je bio u lokalu, niti znam šta se desilo. Ne daj bože nikome, ali prosto me to ne interesuje.



Nije čula pucanj



- Ja sam te večeri izašla sa drugaricama da uživam i da se opustimo u lokalu, ništa nije slutilo da tako nešto može da se dogodi - rekla je Sonja za Kurir i potvrdila da se odazvala pozivu policije i da je kao građanin dala iskaz.

- Naša policija radi svoj posao i mene su, kao i druge koji su bili gosti u tom lokalu, saslušali. Strašno je to što se dogodilo u jednom beogradskom kafiću, jezivo je da bilo ko od nas to doživi. To može da se desi večeras, bilo gde. Ali ja nisam videla šta se dogodilo, niti sam čula pucanj, videla sam samo gužvu i mi smo otišle. Shvatila sam šta se dogodilo tek sutradan kada sam čula da je neko ubijen - rekla je Sonja Vuksanović.



Veruje u istragu



- Molim vas, shvatite me, ne mogu ništa više da kažem jer nemam nikakva saznanja, niti taj događaj ima bilo kakve veze sa mnom - kaže Sonja Vuksanović za Kurir i dodaje da veruje da naša policija i istražni organi rade svoj posao i da će učiniti sve da zločin bude rešen.

