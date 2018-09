MISTERIJA KANTRIMEN REŠENA!? Konačno otkriveno kako je automobil smrti NESTAO BEZ TRAGA! Tajna ostala skrivena na Zvezdari

“Kantrimen” kojim je Marko Milićev 25. jula 2014. godine na Brankovom mostu u Beogradu naleteo na Luku Jovanovića (21), koji je preminuo dan kasnije od zadobijenih povreda, rastavljen je u delove iste noći.

Prema informacijama iz istrage, u rastavljanju vozila, pored Milićeva, učestvovala je najmanje još jedna osoba. Automobil je, kako se saznaje, rastavljen u jednoj garaži na Zvezdari, a delovi koji nisu mogli da se rasparčaju su zapaljeni. Policija je utvrdila da je reč o ukradenom automobilu i da iza toga stoji organizovana kriminalna grupa koja je automobile krala u inostranstvu, a potom ih dovozila u Srbiju, piše Ekspres.

Posle nesreće u pojedinim medijima pojavile su se selfi slike iz „kantrimena” na kojima se vide Milićev i njegovo društvo u kobnoj noći. Kako se saznaje, fotografije su iz telefona Milićeva. Naime, samo nekoliko dana pre nego što je pobegao u inostranstvo, policija je uhapsila pa ubrzo i pustila Milićeva. Tom prilikom oduzela mu je telefon, u kojem su, pored ostalih, bile i pomenute fotografije.

Sagovornik upućen u ovaj slučaj navodi da su insinuacije da je „kantrimen” kojim su mladom Jovanoviću nanete smrtonosne povrede bio vlasništvo Ane Divac, supruge proslavljenog košarkaškog asa Vlade Divca, kao i da je Milićev na sebe preuzeo tuđu krivicu - netačne.

- U medijima su se pojavljivale razne spekulacije, koje je dodatno podgrejala činjenica da „kantrimen” ili makar njegovi delovi nikada nisu pronađeni. Neproverene priče koje se i danas, četiri godine od nesreće, pojavljuju u javnosti i konstantno javno postavljanje pitanja gde se nalazi pomenuto vozilo doveli su do toga da javnost poveruje u glasine koje su se plasirale. Izuzetno mali broj ljudi zna šta se zaista dogodilo s „kantrimenom” - navodi sagovornik.

On kaže da je Milićev kobne noći posle nesreće otišao u jednu privatnu auto-garažu na Zvezdari, gde je rasparčao vozilo.

-Za to zna samo njegovo najbliže okruženje, ali niko ne zna u čijoj garaži se to desilo. On o tome nije pričao ni policiji ni tužilaštvu, tako da mesto gde je isekao delove i pojedine zapalio nikada nije utvrđeno - kaže naš sagovornik.

Atipičan postupak



Malo je saobraćajnih nesreća koje su kao ovaj slučaj izazvale tako veliku pažnju javnosti. Da Bojan Jovanović, otac nastradalog Luke, nije sa sinovljevom slikom danima nakon nesreće stajao na Brankovom mostu, verovatno bi se ovaj slučaj završio bez znatne medijske pažnje. Koliko je to doprinelo otkrivanju vinovnika tragedije, teško je pouzdano utvrditi, ali je javnost svakako uticala na to da postupak koji je vođen protiv Milićeva, po mnogo čemu, bude atipičan u odnosu na druge krivične postupke koji su vođeni zbog istog krivičnog dela: teškog dela protiv bezbednosti saobraćaja i nepružanja pomoći, što se Milićevu optužnicom Trećeg osnovnog tužilaštva stavljalo na teret.

Sam tok postupka pratile su insinuacije na jedino pitanje koje nije rešeno - čiji je „kantrimen” kojim je u trenutku nesreće upravljao Milićev i u kojem se nalazilo još šest osoba. Pritisak javnosti i zainteresovanost za ovaj slučaj nije jenjavala ni godinama pošto je presuda kojom je Milićev osuđen na četiri i po godine zatvora postala pravnosnažna. Pitanje čiji je „kantrimen” ponavlja se i danas, kada je Milićev stekao zakonsko pravo da posle izdržane dve trećine kazne podnese molbu za uslovni otpust.

Prva molba, koju je s braniocima podneo u oktobru prošle godine, odbijena je. Postupak je tada trajao nekoliko meseci, a na odbijajuću odluku žalbu nisu uložili ni Milićev ni njegovi branioci. Krajem aprila ove godine, vozač „kantrimena” ponovo je napisao molbu sudu i iz požarevačke Zabele uputio je nadležnom Trećem osnovnom sudu, koji je i izrekao presudu.

Misterija pisma



- S obzirom na to da je Milićev krajem aprila obavestio svoje branioce da je podneo molbu, oni su zahtevali da prisustvuju sednici Krivičnog vanraspravnog veća na kojoj je trebalo da se o njoj odlučuje. Međutim, iz suda su ih posle nekoliko nedelja obavestili da molba Milićeva nije primljena. Objašnjeno im je da sud ne može da postupa bez inicijalnog akta, odnosno molbe, i da je potrebno da provere da li je Milićev zaista podneo zahtev za uslovni otpust. Kako je on imao potvrdu KPZ Požarevac o predatom pismu od 23. aprila, advokati su preduzeli sve zakonom dozvoljene mere kako bi se utvrdila odgovornost za to što je molba nestala, a osuđenik izgubio pet nedelja u postupku uslovnog otpusta. Taj postupak branioci su ocenili kao nastavak atipičnog postupanja državnih organa u slučaju Milićeva -navodi „Ekspresov” sagovornik.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija potvrdila je da u KPZ Zabela postoji evidencija da je Milićev 23. aprila poslao pismo Trećem osnovnom sudu. Kako se saznaje, iako zatvor ne spori da je Milićev uputio pismo sudu, ono iz Zabele nikada nije izašlo. Branioci Milićeva poseduju odgovor Javnog preduzeća „Pošta Srbije” da pismo koje je njihov branjenik uputio sudu nikada nije stiglo do njih. Šta se desilo u konkretnom slučaju? Milićev je pisao sudu, zatvor to potvrđuje, ali to pismo nikada nije izašlo iz zatvora.

- Ove činjenice mogu da se tumače samo kao kupovina vremena, odnosno odlaganje donošenja odluke o uslovnom otpustu Milićeva - kaže sagovornik našeg lista.

Milićev i njegovi branioci podneli su 12. juna novu molbu. O novom zahtevu prošle sedmice odlučivali su članovi Krivičnog vanpretresnog veća Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koji su čekali da im Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde dostavi izveštaj o tome kako se Milićev vladao u Zabeli, gde izdržava kaznu poslednje tri godine i devet meseci.

(Kurir.rs/Ekspres Foto: Printscreen)

