NOVI SAD NA NOGAMA, POLICIJA ČEŠLJA SVAKI ĆOŠAK! Proveravaju sve moguće Goranove jatake! Komšije kažu BOLJE DA JE MRTAV, deca koja su gledala ZLOČIN i dalje u ŠOKU

Prošla su tri dana od monstruoznog zločina u Novom Sadu, a Goran Janković (37) koji je osumnjičen da je naočigled svoja dva maloletna sina macolom ubio suprugu Mirjanu (32) i njene roditelje Branislava (63) i Nadu (57) Pajić, još nije pronađen i uhapšen, ali se, kako saznajemo, oko njega "steže obruč".

Policija obezbeđuje kuću u ulici Petefi Šandora 156b u kojoj se dogodio stravičan zločin, kao i kuću u Veterničkoj ulici broj 51 u kojoj je živeo Goran, a jake policijske snage vidljive su širom grada i u okolini.

Kako se nezvanično saznaje iz izvora bliskih istrazi, metodom eliminacije potencijalnih jataka koji bi mogli da skrivaju trostrukog ubicu polako se steže obruč.

- Čitav policijski korpus dignut je na noge, a angažovane su i kolege iz policijskih stanica iz okolnih mesta koja pripadaju policijskoj Upravi Novi Sad. Veliki broj policajaca radi na ovom slučaju i dobijaju samo par sati za odmor pa se vraćaju na teren. I policiji i javnosti je u interesu da se ovaj slučaj što pre reši. Svi su maksimalno skoncentrisani na to da se trostruki ubica što pre pronađe – ističe sagovornik.

Dodaje i da se intenzivno pretražuje teren na potezu dunavskog nasipa od Novog Sada do Veternika, Futoga i Begeča jer postoje određene indicije da je možda izvršio samoubistvo.

- O profilu zločinca ovoga puta izlišno je pričati, ali je praksa pokazala da u najvećem broju slučajeva takvi ljudi nakon što shvate šta su uradili sami sebi oduzmu život. Ističem, ne znači nužno da se to sada desilo. To je samo jedan od mogućih scenarija kako bi ova tragedija mogla da se završi - priča naš izvor.

Kako navodi dalje, sudeći prema Goranovom dosijeu, protiv njega su već podnošene prijave za nasilje u porodici i za ilegalno posedovanje municije, ali tada nije utvrđeno da je oružje i posedovao.

- Ne znamo da li ga je u međuvremenu nabavio. Legalno sigurno nije – priča naš izvor.

"Bolje da se ubio negde"

Komšije porodice Pajić u ulici Petefi Šandora i dalje u neverici i spuštene glave prolaze pored kuće zavijene u crno. Rođak Pajića kaže nam da još ne znaju kada će biti sahranjeni Mirjana, Branislav i Nada, jer su im tela još na obdukciji.

- Desila se stravična stvar. Nadamo se da će se brzo sve završiti, da će Gorana uhapsiti i da će nam vratiti tela Mirjane, Branislave i Nade kako bi ih dostojanstveno sahranili. A rana će zauvek ostati – priča nam rođak porodice Pajić.

Ogorčen, dodaje da je za celu porodicu možda najbolje da policija Gorana pronađe mrtvog.

- Možda je užasno što to kažem, ali zaista smatram da je najbolje da se negde ubio te da ga zato ne mogu pronaći. Ako je živ, pa kada ga uhapse i krenu suđenja, to će se pretvoriti u pravu psihičku torturu za porodicu i sve koji sa njima saosećaju. A o deci da ne pričam. Dovoljno je to što će morati da žive sa činjenicom da im je otac ubio majku, babu i dedu - priča on.

Deca se oporavljaju od šoka

Kako kaže, deca se još oporavljaju od šoka, ali su bolje. Uzda se u pomoć preostale porodice koja im, dodaje, pruža neophodnu podršku i puno ljubavi.

Kako se saznaje, dečaci koji su bili svedoci zločina trenutno se nalaze sa ujakom i ujnom, a rođaci i prijatelji porodice Pajić nadaju se da će preboleti tragediju i da će ostati kod ujaka i ujne. Stručnjaci Centra za socijalni rad kažu da je u najboljem interesu te dece da ostanu u svojoj porodici.

- Prilikom tako strašne tragedije i nesreće prvog koga se stariji sin setio da pozove u pomoć jeste ujak i mislim da to samo po sebi govori o tome kakav oni imaju odnos. Nije to bio komšija, kućni prijatelj ili bilo koji drugi član porodice. Naravno da stručnjaci Centra za socijalni rad prate ovaj slučaj i učinićemo sve da tu decu maksimalno zaštitimo. Kada se dese ovakve tragedije obično neko iz porodice bude imenovan za staratelja i u takvim slučajevima nema potrebe za usvojenjem, jer mi tu decu onda ni ne stavljamo na listu za usvajanje niti za smeštaj u hraniteljske porodice – kažu u Centru za socijalni rad.

Naravno, kako ističu, ti članovi porodice koji prime decu preminulih rođaka takođe idu na sigurnosne i druge provere, a nadležne institucije i država su tu da im, ukoliko je to potrebno, pruže i finansijsku podršku poput onih koji dobiju status hraniteljske porodice.

Dečak ga prijavio učiteljici

Podsetimo, Goranu Jankoviću je 11. maja ove godine Osnovni sud u Novom Sadu izrekao meru zabrane pristupa Mirjani jer ga je ona dan pre prijavila policiji zbog nasilja u porodici.

Oni su bili u braku desetak godina i Mirjana se sa decom vratila roditeljima 10. maja ne želeći više da se pomiri sa njim te je on preko zajedničkih prijatelja pokušavao da ipak stupi sa njom u kontakt.

Čak je išao kod starijeg sina u školu, ali ga je ovaj prijavio učiteljici i rekao da ne želi da ga vidi. Ubici je učiteljica zapretila da će pozvati policiju ukoliko ne ode iz škole i on je to učinio bez svađe i prepirki.

"Delovao kao normalan čovek"

Jedan Goranov kolega kaže da se sledio kada je čuo strašne vesti i da i dalje ne može da poveruje da je Goran to mogao da učini jer je delovao kao sasvim normalan čovek.

- Mi majstori često sarađujemo jedni sa drugima. Ja sam mehaničar i kada me neko upita za vulkanizera, ja sam ga uvek upućivao na Gorana. Isto je bilo i obrnuto. Oduvek smo imali dobru saradnju i nikada ništa nije ukazivalo na to da je agresivan ili bilo šta drugo. Delovalo mi je da ima skladan brak o kome istina nije nikada pričao. Ni mušterije koje sam slao kod njega nisu se bunile, tako da smo nastavili saradnju - priča za "Blic" Jankovićev kolega.

Podsetimo, prvi rezultati istrage pokazali su da je trostruki ubica svojim automobilom došao u porodičnu kuću Mirjaninih roditelja sa namerom da se obračuna sa njom.

- Izgleda da je Goran Janković zločin počinio sa umišljajem jer je u kuću Mirjaninih roditelja došao sa macolom koju je ili poneo iz radionice ili ju je držao u kolima pošto je bio vulkanizer. Pretpostavlja se da je Branislav pokušao da ga spreči u nameri da napadne Mirjanu koja je u to doba još spavala te da je stradao kao "kolateralna šteta", a isti je slučaj i sa Nadom za koju se pretpostavlja da ju je Goran poslednju usmrtio. Verovatno je i ona priskočila u pomoć suprugu i ćerki te je Goran svoj bes iskalio i na njoj – kaže izvor iz policije.

Prema pisanju medija, Goran je zlostavljao suprugu i da se od nje dva puta rastajao – odmah po rođenju prvog sina i sada 10. maja.

