OPSADNO STANJE U NOVOM SADU! MONSTRUM koji je pobio porodicu PROPAO U ZEMLJU! Tasta ubio na spavanju, a onda suprugu, pa na izlazu i taštu! SIN (10) GA MOLIO DA PRESTANE

Goran Janković (37), vulkanizer iz Novog Sada, koji je prekjuče macolom ubio svoju ženu Mirjanu (32) i njene roditelje Nadu (57) i Branislava Pajića (57), više od 30 sati nalazi se u bekstvu, zbog čega je u Novom Sadu i u subotu vladalo opsadno stanje.

Naime, policija je u čitavom gradu, a patrole danonoćno stoje ispred kuće Pajića, u kojoj se desio masakr, ali i ispred kuće Jankovića.

Kako saznajemo, Goranovi i Mirjanini sinovi, stari tri i 10 godina, koji su prisustvovali jezivom zločinu, nalaze se kod svoje ujne, odnosno žene Mirjaninog brata.



- Zasad se dobro drže. Mlađi pita gde je mama, a stariji samo ćuti - kaže jedan rođak Pajića koga smo juče zatekli u Ulici Petefi Šandora, ispred kuće u kojoj se desio pokolj.



Podsetimo, u petak ujutru Goran Janković došao je u roditeljsku kuću svoje supruge.

- Prema dosadašnjim saznanjima, pretpostavljamo da je Goran prvo upao u sobu gde je Branislav spavao i da je prvo njega ubio. Branislav je bio krupan i da je bio budan, sigurno bi uspeo da ga savlada. Kad je ubio tasta, počeo je da se iživljava nad svojom ženom, udarajući je po glavi. Jednostavno, monstrum nije mogao da se pomiri s tim da ga je napustila, da hoće da se razvede i da ga je posle batina koje je dobila 11. maja prijavila policiji - kaže izvor i nastavlja:



- Sve je to gledao njihov desetogodišnji sin, koji je spavao s mamom u krevetu. Dete je počelo da plače i da ga moli da prestane, ali on nije mario za njega, kao ni za drugog sina, koji je spavao s bakom. Kad je bio siguran da je Mirjana mrtva, krenuo je iz kuće, ali je naleteo na taštu i ubio je.

Monstrum je posle zločina pobegao i još uvek niko ne zna gde je. U njegovoj roditeljskoj kući, sem policije, juče nije bilo nikoga.



- Svi se plašimo zato što nije uhapšen. Ko zna gde je ludak. Možda je ilegalno prešao granicu ili se skriva na nekom salašu ili u nekom stanu. Ipak, mislim da se negde ubio, obesio ili skočio u Dunav. Da ima i malo savesti, to bi uradio - pričaju preplašene komšije i rođaci.



Živko Šolaja, prijatelj ubijenih Pajića, kaže da oni nikad nisu pokazivali da imaju probleme sa zetom.



- Niko ništa nije slutio. Nada je znala sve da sasluša i da posavetuje, a od nas niko nije znao za njenu muku. Uvek je bila tu za nas, a mi, nažalost, nismo znali da njoj treba pomoć. Kad bi mi ubica sada pao šaka, verujte mi, golim rukama bih ga zadavio - kaže Šolaja.

Gorana zovu Lepak

Bio pijan i drogiran?!



Poznanik trostrukog ubice kaže da su Gorana još kao malog zvali "lepak".



- Dali smo mu taj nadimak jer smo bili ubeđeni da duva lepak. Garantovano je i u ponedeljak bio nadrogiran, pijan i lud, jer ovo što je on uradio, to ne može normalan čovek da uradi. Otac mu je prevoznik, a on je bio vulkanizer. Roditelji su mu izbegli iz Hercegovine - kaže poznanik i dodaje da je Goran znao ponekad da bude prgav, ali je bio vrlo vredan.