RAJU PRONAŠLI MRTVOG NA TRAKTORU SA KRSTOM NA ČELU?! Meštani Jabukovca danima pričaju o ovoj verziji ZLOČINA u njihovom selu! SPOMINJU I SEKTU

Četvorostruko ubistvo na salašu Kazimirovića u zaseoku Vratna kod Jabukovca najverovatnije je počinjeno iz koristoljublja. Prema nezvaničnim saznanjima, forenzičari su u kući otkrili tragove premetačine, a, navodno, u zločinu su korišćena dva oružja, pa postoje indicije da je i izvršilaca više, odnosno najmanje dvojica.

Zbog ubistva Raje Kazimirovića (72), njegove majke Dragice (93), sestre Ljubinke Oprikić (76) i sestričine Dragane Jozeljić (53), na salašu na mestu Valja Vratne na tromeđi Jabukovca, Urovice i Vratne, do sada je privedeno na saslušanje više osoba. Svi su pušteni posle ispitivanja, a navodno, prošli su i poligraf.

Na saslušanje je priveden i prvi komšija S. M. (38) iz Jabukovca, sa čijom porodicom Kazimirović, koji je ubijen na traktoru sa pet metaka, nije bio u dobrim odnosima. Kako za "Novosti" kaže njegova majka Javorka Petrikić, oni su se sa Rajom tužili zbog toga što im je zatvorio put do njihovog salaša i nije im dozvoljavao da prođu putanjom koja vodi ka njegovom domaćinstvu.

- Moj sin ništa nije kriv. On ni pile ne može da zakolje, a kamoli čoveka da ubije. On nije ni bio tu ovih dana, radio je na ćumurani, posle je išao sa porodicom negde na kupanje. Mnogo sam se potresla kad su ga odveli. Zašto da ga odvedu? To što smo mi sa komšijom bili na sudu zbog tog puta, je l' to razlog da nas krive, i što baš mog sina? - kaže Javorka Petrikić.

Ona navodi da su sa prvim komšijama dobro živeli dok je bio živ Rajin otac Nikola. Posle toga se, veli, nešto u njemu promenilo.

- Ne znam zašto, ali odjednom je zatvorio put ka našem drugom salašu. Mi smo molili, upozoravali, posle smo i tužili. Pre dve godine mi je čak pretio da će mi ubiti sina, snaju i unuka, pa sam prijavila policiji. Žao mi je zbog svega što se dogodilo - priča ova žena.

Ubistvo Raje Kazimirovića, njegove majke, sestre i sestričine ali i činjenica da se još ne znaju okolnosti koje su dovele do ove tragedije pokrenula je u selu i razne priče. Jedni vele da je Raja, iako je skromno živeo na salašu bez vode i struje bio pun para, drugi, pak, sumnjaju da se zbog svoje naravi, nekome dobro zamerio.

Salaš Kazimirovića je udaljen nekoliko kilometara od Jabukovca, u čijem širem centru Raja ima trošnu kućicu od drveta, blata i slame, ali i zaparložen plac. U tu kuću je dolazio retko, kao i do sela, samo po nužne namirnice i na brzinu, motorom.

- Kod nas je dolazio kad je trebalo da napuni mobilni jer na salašu nije imao struju. Ljubinka je došla da kuva majci i Dragana isto da pomogne dok je na odmoru. Zašto da ih neko ubije tako? On nije bio po kafanama, nije trošio, samo je radio oko stoke. Imao je penziju, imao para... Baš je skoro prodao jednu kravu - ističe Jovanka Kalinović, rođena sestra Rajine majke Dragice.

Po selu se priča da je sekta

Po selu se pronela i priča da je Raja na traktoru pronađen mrtav i sa krstom na čelu. Kako su navodno Ljubinka i njena ćerka bile u Jehovinim svedocima, odmah se posumnjalo i na sekte.

- Priča se svašta, te neki dukati, te sekta, otkud mi znamo. Ja sam ga sretao tu u blizini sa stokom. Ljudi svašta pričaju, ali, bio je radan čovek, imao je dosta zemlje... Svi smo potreseni - kaže Veca Stepanović, koji u blizini salaša Kazimirovića radi kao čobanin na jednom od jabukovačkih imanja.

Sahrane u četvrtak

Raja i Dragica Kazimirović, Ljubinka Oprikić i Dragana Jozeljić biće sahranjeni u četvrtak, 15. avgusta. Kako saznajemo, sprovod će biti na groblju u Jabukovcu.

