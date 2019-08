MASAKR U JABUKOVCU POČINILA DVOJICA NAPADAČA, UBISTVO NARUČENO IZ INOSTRANSTVA?! Porodica Kazimirović ubijena iz dva pištolja, prvo su likvidirane žene, pa Raja

U zločinu na salašu Kazimirovića u zaseoku Vratna, kod Jabukovca, korišćena su dva pištolja, malokalibarski i kalibra 7,65 milimetara.

Prema prvim rezultatima obdukcije, hici su ispaljeni u glavu kuće Raju Kazimirovića (72), sa "poveće udaljenosti". Takođe, meci su grupisani, odnosno razmak između ulaznih rana je manji od jednog santimetra, pa istražitelji veruju da je reč o profesionalcu. On i majka su ubijeni iz 7,65 mm, a sestra i njena ćerka iz drugog pištolja.

foto: Zorana Jevtić

Iz ovoga se izvodi i teorija da su zločin počinila dvojica napadača.

- Verujemo da je dom Kazimirovića tipovan. Neko je bio uveren da Raja Kazimirović ima novac u "šteku". Još se ne zna da li je i koliko je para odneto. U ovom trenutku, rade se analize baznih stanica, ispituje rodbina, ali i ljudi koji su nekada kao nadničari radili na salašu. Svaka informacija se po nekoliko puta proverava. Problem je blizina granice, kao i to što je od zločina do pronalaska tela prošlo više od 48 sati - navodi izvor blizak istrazi.

Po tome kako su hici grupisani i kako su ubijeni Raja Kazimirović (72), njegova majka Dragica (93), sestra Ljubinka Oprikić (76) i sestričina Dragana Joveljić (53) veruje se da je reč o profesionalcu, kome ovo nije prvi takav zločin.

Pretpostavlja se da su prvo usmrćene žene, a tek onda Raja. Postoje indicije da su u masakru učestvovale najmanje dve osobe, koje su sačekale Kazimirovića da dođe do kuće i usmrtile ga na traktoru. Proverava se i trag da su napadači do svojih žrtava stigli na motoru.

Prema nekim navodima, vrlo je moguće da je ubistvo naručeno iz inostranstva, gde su živele Ljubinka i Dragana, ali i Rajin sin Nenad. Najverovatniji motiv je osveta zbog nekih ličnih neraščišćenih računa. Moguće je i da je u pitanju sektaško ubistvo, jer su sve žrtve bile u Jehovinim svedocima.

Izvor iz istrage kaže da je plaćeni ubica prošle srede najverovatnije motorom došao do Jabukovca, a zatim je peške otišao do Rajinog imanja, do kog se stiže neasfaltiranim putem kroz šumu.

foto: Zorana Jevtić

- Nažalost, za sada nemamo nikakvih tragova, što ukazuje da je ubica veoma iskusan i dobro plaćen za taj posao. Pošto je minimalna mogućnost da je motiv pljačka, onda jedino preostaje mogućnost da se Raja ili neko od njegove porodice dobro zamerio nekom moćnom i bogatom, kome nije problem da iz čiste osvete ili mržnje naruči profesionalno ubistvo - navodi izvor iz istrage, i dodaje da o naručiocu, za sada, može samo da se nagađa:

- Ni meštani Jabukovca, ni Rajini malobrojni prijatelji ne znaju ko bi mogao biti taj moćnik kom bi se on zamerio. Zato istraga ide u više pravaca, pa se proveravaju i veze Rajine porodice sa Jehovinim svedocima, jer su svi bili u toj sekti. Ljubinka i Dragana su živele u Austriji, kao i Rajin sin Nenad. Njih dve su bile aktivne i registrovane pripadnice Jehovinih svedoka. Proveriće se sva njihova poznanstva i veze sa tom verskom organizacijom i u Srbiji i u inostranstvu.

Tela je slučajno pronašao čovek iz susednog sela kada je došao da kupi jagnje, a prvi preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da su Kazimirovići ubijeni najmanje dva dana ranije. Forenzičari su ponovo na terenu, a od petka, kada su nesrećni ljudi pronađeni, skoro i da ne izlaze iz ovog sela.

Raja je, prema priči meštana, živeo skromno, neopterećen kupovinom garderobe i drugih dobara. Zanimale su ga jedino poljoprivreda i mašine. Na salašu je imao bar tri traktora i sve priključne mašine.

Policija ne otkriva detalje zločina, kao ni to da li je u kući i okolnim zgradama bilo premetačine. Tek činjenica je da je Kazimirović sa majkom živeo drugačije od meštana, koji kažu da je osim svađalačke naravi i sklonosti ka tužbama izgledao kao pravi šumski čovek.

