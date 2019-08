ZLOČIN U UKLETOM SELU! TETKA UBIJENOG KAZIMIROVIĆA TVRDI: RAJA JE PRE UBISTVA BIO UZNEMIREN! Možda su mu pretili?

Raja Kazimirović (72) iz sela Jabukovac kod Negotina, koji je prošle nedelje misteriozno ubijen na svom imanju, zajedno s majkom Dragicom (93), sestrom Ljubinkom Oprikić (76) i sestričinom Draganom Jozeljić (53), pre ubistva bio je uznemiren i nervozan.



Jovanka Kalinović, tetka pokojnog Raje s majčine strane, kaže da je sestrića poslednji put videla dve nedelje pre zločina.

Delovao uplašeno

- Poslednji put kad sam ga videla, došao je sa svog imanja do mene u selo da napuni mobilni telefon. Rekao mi je da ide u prodavnicu da kupi hleb za majku, koja je bila mnogo stara i skoro slepa. Delovao mi je jako uplašeno i nervozno. Kao da je bio uznemiren. Nisam tome pridavala značaj, mislila sam da je samo umoran i zabrinut zbog toga što mora da vodi računa o majci, imanju i stoci - kaže Jovanka i dodaje "da se Raja njoj nije žalio da mu neko preti ili da ima probleme":

- On je stalno bio na salašu, mnogo se namučio moj Raja. Njegova majka, sestra i sestričina su radile u inostranstvu, u Nemačkoj, a on je sve vreme bio ovde. Pa zašto da ih tako pobiju, šta su oni kome zgrešili? Ljubinka i Dragana su bile na odmoru ovde, došle su da posete majku i Raju. Ne znamo ko je ovo uradio, a ni zašto.

Ubistvo je obavijeno velom tajne. Policija proverava da li su Kazimirović ili neka od ubijenih žena dobijali pretnje.

- Raja je bio u zavadi s nekim meštanima. Sudio se i svađao s njima. Svi ti ljudi su saslušani i prošli su poligraf. Postoje informacije da se Raja navodno žalio nadležnima da dobija pretnje i da strahuje za život. Pisao im je pisma, ali u lokalnoj policiji ne postoje te prijave... Sve je tajanstveno - kaže izvor.

Misterija

Tela četvoro ljudi nađena su 9. avgusta na njihovom zabačenom imanju. Istragom je utvrđeno da su sve žrtve likvidirane i overene u glavu iz neposredne blizine.

- Njih je ubio profesionalac. Po načinu ubistva izgleda kao da je zločin naručen i plaćen. Ispituje se ko bi i zbog čega platio likvidaciju vremešnog poljoprivrednika iz zabačenog sela - kaže izvor i dodaje da su meštani pričali da je Raja imao novca, ali da je živeo veoma skromno, bez struje i vode u kući.

- Kažu da je iskopao ćup sa zlatom, ali to niko nije video. U kući nije izvršena premetačina, pa ako je zločinac nešto i odneo, mora da je znao gde se to tačno nalazi, tako da nije ništa drugo dirao - kaže sagovornik.

Ubica profesionalac

OČISTIO MESTO ZLOČINA



Kako saznajemo, zasad se sumnja da je porodicu iz Jabukovca likvidirala jedna osoba i da je koristila pištolj s prigušivačem.

- Pretpostavlja se da je on do imanja došao kroz šumu, ali s druge strane, iz pravca Urovice. Došao je najverovatnije peške, pošto tragova od automobilskih guma nema. Moguće je da se do šume dovezao motorom, ali da je do imanja Kazimirovića došao pešice i čekao da se svi okupe. Vidi se da je znao šta radi, profesionalno je počinio zločin. Kao da je već ubijao - kaže naš sagovornik i dodaje da je ubica počistio tragove za sobom.

- Čaure ispaljene iz pištolja nisu nađene, verovatno ih je pokupio i odneo sa sobom. Na mestu ubistva gotovo da nema tragova krvi, što ukazuje na to da ih je ubica možda obrisao - objašnjava sagovornik iz istrage.