SIMONOVIĆ NEGIRAO KRIVICU: Pred sudom rekao da nije umešan u paljenje kuće novinara Milana Jovanovića

Donedavni predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović negirao je danas u Drugom osnovnom sudu u Beogradu da je druge optužene podstrekavao da u znak opomene zapale imovinu Milana Jovanovića, novinara portala "Žig info", 12. decembra 2018. godine.

"U celosti negiram krivično delo", rekao je Simonović kratko se izjasnivši o krivici, i navodeći da će u daljem toku postupka detaljno izneti svoju odbranu.

Ostala trojica optuženih, Aleksandar Marinković, Igor Novaković i Vladimir Mihailović, koji se terete za krivično delo "teško delo protiv opšte sigurnosti", delimično su priznala krivično delo, navodeći da će svoje verzije događaja opisati u odbrani.

Drugo osnovno tužilaštvo optužnicom tereti Simonovića zbog podstrekavanja ovo troje optuženih da zapale imovinu Milana Jovanovića.

Na današnjem pretresu tužilaštvo i advokati su izneli uvodne reči i detaljno pobrojali dokazne predloge.

Simonovićevi branioci su, pored ostalog, tvrdili da on nije imao motiv da izvrši krivično delo, jer njemu Jovanovićevo pisanje nije škodilo, kao i da je istraga vođena tako da se nađe svedok koji će optužiti Simonovića, koji je od početka bio određen da ponese odgovornost za ono što se dogodilo.

Tužilaštvo tvrdi da je Simonović podstrekao Mihajlovića da pronade osobu od poverenja koja bi u vidu opomene Jovanoviću zapalila automobil, dajući mu precizne podatke o automobilu i gde se on nalazi.

Prema optužnici, Simonović je za to ponudio novcanu nadoknadu, nakon cega je Mihajlović podstrekao Novakovića, a on za to angažovao Marinkovića, koji je pristao da to ucini kako bi mu Novaković otpisao dug.

U optužnici piše da je Marinković 12. decembra 2018. godine, oko 3.20 sati, u ulici Grobljanska 21, došao do garaže oštećenog gde se nalazilo putnicko vozilo, ciglom razbio prozor ulaznih vrata garaže i u nju ubacio molotovljev koktel, u predelu zadnjeg dela vozila, pri cemu se po podu prolio benzin, što je izazvalo požar u unutrašnjosti garaže i automobila.

Požar se potom proširio i na povezani stambeni objekat u nastavku (kuću), "izazivajuci opasnost po život i telo oštećenih".

Na taj način im je pricinjena i šteta velikih razmera, od 5.648.299,63 dinara, navodi tužilaštvo u optužnom predlogu.

Za Simonovica tužilaštvo je u optužnici predložilo sudu da mu izrekne kaznu od osam godina zatvora, za Mihajlovića i Novakovića, kao saučesnike, kaznu od pet godina zatvora, a za Marinkovića kao izvršioca šest godina zatvora.

Tužilaštvo je optužnicom takođe predložilo da se svoj četvorici izrekne i mera bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim Milanom Jovanovićem i Jelom Deljanin.

Simonović je 7. marta pušten iz pritvora, u kojem je bio od 25. januara.

Bojana Cvetković Šijacki je ranije priznala da je pomogla u paljenju kuće novinara, a posle zaključivanja sporazuma o priznanju krivičnog dela s Drugim osnovnim tužilaštvom u Beogradu, osuđena je na šest meseci kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom i novčanu kaznu od 50.000 dinara.

Jovanović je od pocetka tvrdio da je napadnut isključivo zbog svog pisanja o aferama predsednika Opštine, koji je inače bio i član Glavnog odbora SNS-a.

