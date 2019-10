MAJIN OTAC TVRDI DA JOJ DAVOR SMEŠTA UBISTVO KAZIMIROVIĆA: Imam dokaze da priča gluposti! Evo gde je bila Maja za vreme masakra u Jabukovcu

Novica Bađikić, suprug Maje Bađikić (25), koja je u četvrtak uhapšena zbog sumnje da je Davoru Perniću (34) pomogla u četvorostrukom ubistvu u Jabukovcu, dolazi iz Austrije kako bi branio ženu od lažnih optužbi.

Majin otac Ljubiša Ljubić izjavio je juče da on takođe ne veruje da Maja ima bilo kakve veze sa likvidacijom Raje Kazimirovića i tri žene.

Prema rečima jednog od mnogobrojnih rođaka Novice Bađikića, on trenutno u Austriji radi i živi sa sinom (8) kog je dobio u braku sa Majom.



- Otkako se sve ovo dogodilo, Novica gleda da brzo završi sve poslove kako bi mogao da dođe u Srbiju i potpuno se posveti odbrani svoje supruge i majke njegovog deteta. On, kao i većina meštana Jabukovca, zna da Davor laže. Taj ludak sada na sve načine pokušava da izvrda 40 godina robije. Da može, optužio bi i svog oca - kaže taj rođak.

Ljubiša Ljubić, otac Maje Bađikić, izjavio je da je u stalnom telefonskom kontaktu sa zetom.



- Pričao sam sa Novicom, koji je u Austriji sa detetom. Veoma je zabrinut. Šokirao se kada je saznao da je Maja uhapšena. Znam da mu nije lako jer mora da radi i sam da čuva sina kom je majka trenutno u zatvoru. Nismo pričali o njegovom dolasku, ali verujem da će doći u Srbiju čim bude mogao - rekao je Ljubiša i naveo da je Maja dan pre hapšenja bila kod Novice u Austriji.

On je istakao da je njegovu ćerku policija zapravo pozvala da iz Austrije dođe u Negotin kako bi dala izjavu povodom Davorovog upucavanja jednog mladića u Malajnici, za kog je mislio da je njen švaler.

- Međutim, umesto te izjave mojoj ćerki su stavljene lisice na ruke, i to na osnovu Davorove izjave da mu je ona pomogla. Tvrdim da Davor Maji namešta ubistvo Raje Kazimirovića, njegove majke Dragice, sestre Ljubinke Oprikić i sestričine Dragane Jozeljić. On je ispričao gomilu gluposti, a ja imam dokaze za to - rekao je Ljubić i dodao:



- Kada su ubijeni ti ljudi, Maja je bila kod mene u Dupljanima, jer je pomagala u spremanju slave Svete Petke. Tog 7. avgusta ona je sa mnom bila u kupovini u Negotinu i od tužioca ću tražiti da pregleda snimke sa kamere iz tog lokala.

Ljubiša Ljubić je naveo da su se Maja i Davor slučajno upoznali kada je njoj pukla sajla na automobilu.



- Davor je bio mehaničar i oni su se dogovorili da on popravi vozilo, a zatim su razmenili telefone. Od tog trenutka počinje Majin pakao. On ju je svaki dan zvao telefonom, dolazio i gledao da li je neko parkiran ispred kuće, pa bi je zvao i ispitivao ko je to kod nje bio. Pretio je da će ubiti i nju i dete i sve u kući - kaže Ljubiša Ljubić i navodi da je Maja ćutala jer se plašila Davora, a ne zato što je bila sa njim u vezi.

Pernić na psihijatrijskom veštačenju Inače, Davor Pernić upućen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, gde će provesti naredne dve nedelje. Više javno tužilaštvo u Negotinu zatražilo je psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog za zločin na salašu Kazimirovića na mestu zvanom Velja Vratne, udaljenom nekoliko kilometara od Jabukovca. Veštačenje bi trebalo da pokaže da li je Davor u trenutku zločina imao poremećeno duševno stanje ili je bio uračunljiv.

Podsetimo, zločin u Jabukovcu odigrao se 7. avgusta ove godine, a otkriven je dva dana kasnije. Istraga je utvrdila da su Raja Kazimirović (72), njegova majka Dragica (93), sestra Ljubinka Oprikić (76) i sestričina Dragana Jozeljić (53) brutalno likvidirani sa 10 hitaca iz "škorpiona" i malokalibarske puške. Zbog sumnje da je ubio ovu porodicu uhapšen je Davor Pernić, a u četvrtak je zbog saučesništva privedena i Maja Bađikić.

