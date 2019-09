DAVOR PERNIĆ OTKRIO JEZIVE DETALJE KRVAVOG MASAKRA U JABUKOVCU: Ja sam pogodio Raju, Maja ga je overila u glavu! Evo kako je isplanirala četvorostruko ubistvo

Davor Pernić (35), osumnjičeni za četvorostruko ubistvo u Jabukovcu, najpre je preuzeo na sebe svu krivicu, ali je ubrzo promenio mišljenje i otkrio sve detalje o stravičnom zločinu, uključujući i pravu ulogu nedavno uhapšene Maje Bađikić (25).

Pernić je odlučio da ispriča sve o likvidacijama Raje Kazimirovića (72), njegove majke Dragice (93), sestre Ljubice Oprikić (76) i njene sestričine Dragane Jozeljić (53) 7. avgusta ove godine jer je shvatio da ga je Maja zapravo nasankala!

- Pravu istinu nisam rekao ranije jer sam Maji obećao da ću svu krivicu da prihvatim na sebe u slučaju da budem otkriven, a ona mi je zauzvrat obećala da će zauvek biti u vezi sa mnom. S obzirom na to da su moji brat i majka pokušavali da stupe u kontakt sa njom, ali uzalud, shvatio sam da me je prevarila kako bi sebe zaštitila - rekao je Pernić.

Pernić je tokom saslušanja ispričao da je sa Majom u kontakt stupio preko Instagrama i da su ubrzo nakon nekog vremena postali bliski i počeli da se viđaju i imaju intimne odnose. Ipak, krajem jula se desilo nešto što je potpuno promenilo Majin i njegov odnos.

foto: Zorana Jevtić

- Tog 30. jula Maja je nakon našeg odnosa ustala iz kreveta i otišla u kupatilo. Ubrzo sam krenuo za njom i zatekao je presavijenu kako se drži za stomak. Tada mi je rekla da je u bolovima. Nakon nekoliko dana porukom mi je javila da je bila kod lekara i da joj je ustanovljen tumor na materici - ispričao je Pernić.

On je naveo i da je Bađikićeva ceo plan o pljački Kazimirovića počela da kuje još 18. jula, na dan svog rođendana.

- Te večeri kada sam otišao da joj odnesem poklon, Maja mi je rekla da su joj lekari rekli da mora što pre da se operiše, ali da je ona u velikim dugovima. Rekao sam da imam nešto novca kojim mogu da joj pomognem, međutim, ona je navela da joj za operaciju i transplantaciju materice treba čak 10.000 evra! Tada mi je predložila da opljačkamo banku kako bismo nabavili taj novac - rekao je osumnjičeni Davor.



Pernić je tokom saslušanja naveo i da je prvi put seksualni odnos sa Majom imao juna ove godine.

- Tog dana došao sam kod Maje kao i ranije, a ona je nakon nekog vremena iz druge sobe donela kesicu u kojoj su se nalazile okrugle crvene tablete, na kojima je u sredini bilo srce. Presekla je tabletu napola i rekla mi da popijem i da ću biti boljeg raspoloženja. Osetio sam da mi se ubrzava puls i raspoloženje mi je bilo bolje, a posle 10 minuta Maja mi je rekla da dođem u krevet i tada smo prvi put bili intimni. Nakon ovog dana Maja i ja smo često imali odnose, prilikom kojih smo koristili ove tablete - ispričao je Pernić.

On je ispričao i odakle Bađikićevoj pomenute tablete.

- Rekla mi je da radi posao sa travom tako što vozi kolima od Slatinskog mosta do mesta koje joj odrede. Nije mi rekla za koga radi, samo da joj se za vožnju plaćalo 50 evra - rekao je osumnjičeni.

On je tada Maji rekao da je to moguće samo u filmovima, međutim, ona je tada došla na ideju da opljačkaju izvesnog Raju Kazimirovića, koji ima novac u šteku.

- Rekla mi je da su u kući Kazimirovića samo stari Raja i njegova majka, te da to možemo lako da odradimo. Nisam mislio da ona to zaista misli ozbiljno sve dok mi 6. avgusta nije rekla da što pre moramo da opljačkamo Raju jer joj je novac hitno potreban. Tada smo se dogovorili da narednog jutra to odradimo. Plan je bio da do Rajinog imanja odemo dvoma kolima kako nas ne bi otkrili - ispričao je Pernić.

foto: Zorana Jevtić, Suzana Božinović

On je potom do detalja ispričao šta se desilo tog 7. avgusta.

- Pre zločina popili smo limenke energetskog pića i uzeli tablete koje smo ranije kod nje konzumirali kako bismo razbili tremu. Maji sam dao malokalibarsku pušku, dok sam ja uzeo škorpion. Kada smo stigli do imanja Kazimirovića, video sam traktor na kojem je bio Raja. U pomoćnoj kući bila je Rajina majka. U blizini nje sedela je žena sa knjigom, koja me je ugledala i odmah podigla ruke! Rekao sam joj: "Daj pare", na šta mi je ona uzvratila: "Nema para!" Zatim sam čuo pucanj i iza sebe video stariju ženu, Rajinu majku, kako leži na podu! Tada je krenula da vrišti i žena sa knjigom, pa sam pucao u nju! Maja i ja smo se zatim uputili ka kući u novom delu salaša, kada je sa sprata krenula da silazi žena u spavaćici, koju sam takođe upucao - rekao je osumnjičeni.

Podsetimo, izrešetana tela članova porodice Kazimirović pronašao je kupac koji je došao na imanje Kazimirovića u nameri da kupi stoku. Zbog sumnje da je počinio zločin, uhapšen je Davor Pernić, dok su njegovoj saučesnici Maji Bađikić, koja se tereti za pomaganje prilikom likvidacije, lisice na ruke stavljene prošle nedelje.

Pernić je izjavio i da je ubrzo Raja snimio šta se dešava i traktorom krenuo ka njima.

- Rekao sam Maji da se sakrije, a ja sam krenuo da pucam ka Raji, koji je vozilom išao na nas! On se u jednom trenutku sagnuo i ugasio traktor jer sam ga pogodio. Kada smo mu prišli, on je još uvek pomerao glavu, a tada ga je Maja overila, pucala mu je u glavu! Potom smo pobegli odatle i dogovorili se da nećemo nikom ništa da kažemo. Ubrzo smo se dogovori da ja preuzmem krivicu na sebe, jer će ona da se u protivnom ubije. Rekla je i da će zauvek biti sa mnom, bez obzira na sve. Sve ovo sam uradio kako bih pomogao Maji - rekao je osumnjičeni.

(Kurir.rs/S. Telegraf)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir