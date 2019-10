U TVORZA TE ČEKA MESTO, BIO SI DOBAR DEČKO: Jedan od otmičara malog Petra veličao nasilje na Fejsbuku! OPČINJEN KRIMINALOM (FOTO)

Marko Jovišić (54) i njegovi sinovi uhapšeni su organizovanja otmice Petra Mitrovića (13), a osim njih lisice i ruke stavljene su i tinejdžeru Aleksi M. (18) iz Stare Pazove za koga se ispostavilo da je izuzetno problematičan mladić, o čemu svedoče i brojne objave na njegovom Fejsbuk profilu.

Njegov otac je kazao da je Aleksa sklon i tučama.

I Aleksine objave na profilu na Fejsbuku dokazuju da, uprkos tome što ima tek 18 godina, jasno veliča nasilje, navijačke grupe i kriminalni način života.

Pored velikog broja fotografija na kojima su ispisi poput: "All cops are bastards" (popularno ACAB) uz Partizanove boje, tu su i stihovi pesama koje je ponosno delio, poput "U tvorza te čeka mesto, bio si dobar dečko, srce postaje grešno u poteri za kešom", ali i "krijem se jer znam da me traži, ker je svuda brate, pa se mnogo pazim".

Podsetimo, nestanak malog Petra Mitrovića prijavljen je u subotu uveče.

Više od 20 sati kasnije, dečak je nađen u napuštenoj udžerici kod Belegiša i konačno vraćen svojim roditeljima.

