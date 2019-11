OGLASIO SE ADVOKAT UHAPŠENG DRAGOJA: Evo šta kaže o presudi zbog koje je biznismen iza rešetaka, a šta o MISTERIOZNOM PISMU

Dragoje Milinković, biznismen iz Priboja, koji je u anonimnom pismu, dostavljenom Višem sudu u Beogradu, označen kao ubica pevačice Jelene Marjanović, uhapšen je po naredbi Osnovnog suda u Priboju i spoveden u Kazneno popravni zavod (KPZ) za maloletnike u Valjevu radi izvršenja kazne.

Advokat Predrag Savić, koji odnedavno zastupa Milinkovića, potvrdio je za Kurir da je biznismen iz Priboja uhapšen.

- Koliko znam, Milinković je uhapšen po dolasku u Beograd zbog pravosnažne presude. Ne znam da li će se postupati po anonimnom pismu, a mislim da neće. Ukoliko do toga dođe očekujem da budem obavešten - rekao je Savić za Kurir.

Podsetimo, sud je izdao nalog za hapšenje jer se Milinković nije javio na izdržavanje zatvorske kazne od godinu dana na koju je osuđen zbog krivičnog dela prevara u produženom trajanju.

On će kaznu izdržaveti u KPZ-u za maloletnike u Valjevu, jer je to moguće za one osuđenike koji su dobili kazne do godinu dana zatvora, a imaju prebivalište na teritoriji Višeg suda u Valjevu ili Višeg suda u Užicu.

