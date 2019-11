ŠOK DETALJ UBISTVA VOĐE ALKATRAZA: Ljubomir Marković Kića bi možda i preživeo da je OVO URADIO?! Likvidaciju izvršio profesionalac

Vođa Partizanove navijačke grupe "Alkatraz" Ljubomir Kića Marković je ubijen prošlog petka u Ulici Grčića Milenka u Beogradu nekoliko sekundi nakon što je sa grupom prijatelja izašao iz balona.

Marković je sahranjen pre nekoliko dana, a o njegovoj likvidaciji, koja je po svemu sudeći dobro isplanirana i dugo pripremana, ostala su otvorena brojna pitanja. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da je, sudeći po snimku zločina, egzekuciju izvršio profesionalni ubica.

Marković je ubijen prošlog petka u Ulici Grčića Milenka u Beogradu nekoliko sekundi nakon što je sa grupom prijatelja izašao iz balona u kom je igrao mali fudbal. Na snimku koje su zabeležile nadzorne kamere jasno se vidi da je vođa "Alkatraza" sa torbom na ramenu stajao ispred balona i čekao da pređe ulicu i uputi se ka svom automobilu.

U sledećem trenutku sa leđa mu prilazi maskirana osoba, koju su očevici opisali kao mlađeg muškarca, obučen u dužu, svetlu, jaknu sa kapuljačom na glavi. Marković ga je video kada mu je već bio na svega metar-dva udaljenosti i odmah se dao u beg preko ulice ka benzinskoj pumpi.

Da li je to učinio zato što je video lik koji je odranije prepoznao pa je znao da mu sledi metak, ili se u beg dao videvši oružje koje je ubica nonšalantno izvadio iz džepa, ne može se jasno zaključiti sa video snimka, ali kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava za "Blic" da mnogo detalja zabeleženih okom kamere ukazuje da ipak reč o profesionalcu.

- To što je pred brojnim svedocima izvršio ubistvo svojstveno je profesionalcima, oni se ne obaziru mnogo ni da li ima svedoka, da li može biti nevinih žrtava, da li ima kamera... On je dobio pare i zadatak i on će to uraditi . I to što je Marković pao na zemlju, a ovaj prišao da ga "overi" iz blizine, takođe je odlika profesionalaca - objašnjava kriminolog Radovanović.

Posebno neuobičajeno u ovom slučaju, prema njegovom mišljenju, jeste činjenica da je Marković, videvši šta mu se sprema, počeo da beži.

- Nije mi jasno zašto je počeo da beži tek kada mu je prišao jako blizu. On mu je prilazio s leđa, zagrnut nekom odećom da se ne vidi ko je i kada ga je primetio počeo je da trči. Šanse da pobegnete od napada pištoljem ravne su nuli, ali da je, recimo, odmah prešao u kontra napad, imao bi veće šanse da preživi. Mogao je da ga udari rukom po ruci u kojoj je držao pištolj ili da podigne ruku kad napadač ispali metak. Bilo kakav način odbrane mogao mu je pomoći - kaže Radovanović.

O navodima da je Marković izvadio "tetejac" koji je imao sa sobom, verovatno u nameri da se odbrani, Radovanović kaže da je teško da bi mu to oružje pomoglo u obračunu za profesionalnim ubicom.

S druge strane, policija ispituje da li je Kića znao da mu se sprema likvidacija, čemu u prilog govori činjenica da je sa sobom nosio oružje čak i na fudbal.

Svedoci nemile scene ispričali su da je mladić sa kapuljačom potom seo u crni automobil marke BMW X5, šabačkih registarskih oznaka, i uputio se ka Ustaničkoj ulici, verovatno bežeći ka izlazu iz grada. Odmah je pokrenuta akcija "Vihor", prilikom koje su izlazi iz grada blokirani, a češljane su sve sumnjive osobe i vozila.

Kako ova akcija nije urodila plodom i policija još nije uhapsila osumnjičenog, najverovatnije da se on pritajio u nekom od štek-stanova dok se situacija ne stiša.

O motivima se nagađa

Policijska istraga je i dalje u toku, njeni kraci vode ka nekoliko strana, a o onome što je prethodilo likvidaciji naširoko se nagađa. Izvori bliski slučaju ispričali su da je zločin iniciralo to što je Marković navodno želeo da oformi novu navijačku grupu.

Prema tim informacijama, reč je o grupi u čijim redovima bi se našle osobe koje sada pripadaju nekim drugim navijačkim frakcijama. Na čelu te grupe trebalo je da budu on i vođa grupe "Šedous" Goran Klještan zvani Boske, koji je početkom oktobra, pod još nerazjašnjenim okolnostima, preminuo u teretani tokom treninga.

Kriminolog Radovanović mišljenja je da se ipak najverovatnije radi o obračunu "centara koji prodaju drogu".

Ono što je sasvim jasno u ovom slučaju jeste to da je likvidacija dobro isplanirana. Egzekutor, koji je imao pojačanje, znao je Markovićeve navike, da će tog dana ići u balon da igra mali fudbal. U trenutku kada je izašao na ulicu, svedoci su ispričali da se začuo prodoran i specifičan zvuk pištaljke koji su ispratili hici iz pištolja.

Tim zviždukom, pomagač je signalizirao pucaču koji se krio u obližnjoj šumici, da je meta na ulici i da može da započne svoj krvavi pir. Zatim je ka Markoviću ispalio više hitaca, a kada je pao na zemlju, prišao mu je, saga se i "overio ga" sa dva hica u glavu. I to sve pred brojim svedocima i njegovim prijateljima koji su stajali na nekoliko metara od njega.

