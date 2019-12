SVEDOČENJE VEŠTAKA O MALČANSKOM BERBERINU ŠOKIRALO SRPSKU JAVNOST: Možda više voli dečake, pa zato šiša devojčice!

Malčanski berberin koga Srbija pamti još od 2006. godine osuđen je na 15 godina zatvora jer je jednu dvanaestogodišnjakinju silovao, a drugu pokušao da siluje, prethodno im ošišavši kosu makazama.

Međutim, Vrhovni sud Srbije smanjio je kaznu na 12 godina. Iz zatvora je izašao početkom januara 2018. godine, a iste uhapšen zbog proganjanja žena preko Fejsbuka, da bi posle 14 godina od prvog silovanja počinio još jedno gnusno delo, a za žrtvu je izabrao Moniku (12).

Tog jula 2005. godine, posle samo dva meseca na uslovnoj slobodi krenuo je u potragu za maloletnicama kako bi se nad njima seksualno iživljavao.

Veštaci su tada utvrdili da nije duševno oboleo, ali da ima psihopatsku strukturu ličnosti.

Ocena neuropsihijatra veštaka na suđenju bila je: postoji velika verovatnoća da će delo da ponovi čim se bude našao na slobodi, a onda je Monika nestala 20. decembra ove godine, na putu do škole, što je višestruki napasnik iskoristio kako bi opet zadovoljio svoje bolesne potrebe.

Ostale su zabeležene i reči sudije Radomira Mladenovića koji je izrazio žaljenje što mu je "zakon vezao ruke pa ne može da mu dosudi veću kaznu iako je zaslužuje".

- Svaki veštak bi mogao da potpiše da će da ponovi zločin - rekao je sudski veštak Branislav Filipović u Jutarnjem programu na TV Prva i objasnio strukturu ličnosti silovatelja Ninoslava Jovanovića, ističući da su njegovi postupci gori od pedofila.

- Ovde je reč o ličnosti koja voli da maltretira decu, pedofili su bolesni, pa bolesni, imaju afinitet prema deci ali retko to realiziju, on je gori od njih. Postoje dva razloga zbog kojih maltretira devojčice: Jedan razlog je da ih ponizi, drugi - verovatno voli više dečake, pa ih zato šiša. Takva osoba je opasna, jer iza sebe ima već jednu silovano dete - rekao je Filipović.

Veštak je dodao da Malčanski berberin žrtve bira pažljivo i detaljno i da ništa ne može da ga zaustavi u njegovoj nameri, jer je on zlostavljač dece i u tome uživa.

- Ako se oseti ugroženo on je spreman da ubije dete i zbog toga takve ljude treba držati na oku. Oni nemaju mere, nemaju empatije prema drugima, za razliku od pedofila koji i mogu da se na neki način saosećaju sa žrtvama - kaže Filipović i dodao:

- Daj bože da je pusti, on zna šta ga čeka, pa zato mora da beži. Njegovo ponašanje je poput zveri, on je hladne glave, kod njega nema emocije, sve je do detalja isplanirao, nadam se u našu policiju - zaključio je veštak.

