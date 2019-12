PRVI KOMŠIJA MALČANSKOG BERBERINA OTKRIVA JEZIVE DETALJE: Njegova majka je kriva, evo zašto se krije po zemunicama UŽAS

Majka, otac, brat i snaja Ninoslava Jovanovića, poznatog i kaoMalčanski berberin, ne izlaze iz kuće otkad je otkriveno da je on oteo Moniku.

Čak ni sin njegovog brata zbog toga danima ne ide u školu. Njihove komšije u selu Malča, međutim, upravo majku krive za Jovanovićeve postupke i tvrde da je ona od njega napravila monstruma.

1 / 5 Foto: Kurir/M.S.

- Celo selo zna zbog čega Ninoslav ovo radi. Za sve je kriva njegova majka. Tukla ga je i vezivala lancima, zato on to sada radi ženama. Svi ovde znaju da je njegova majka varala supruga sa puno muškaraca, i to sve pred njegovim očima. On bi plakao zbog toga, pa ga je ona tukla i šišala za kaznu! I ne samo to. Svaki put kada bi plakao, ona bi ga odvela dole u jednu šupu, nalik na zemunicu, dole u dvorištu njihove stare kuće, i tu bi ga vezala lancima. Zato se on sad krije po takvim zemunicama - tvrdi prvi komšija otmičara i višestrukog povratnika i silovatelja.

Monstrum krije Moniku u pećini?

Kako navodi komšija, poslednji put ga je video pre nekoliko meseci, kada je Jovanović izašao sa poslednje robije.

- Pričao sam tada sa njim, rekao mi je: "Komšija, ne vraćam se u zatvor više, nema šanse! Poslednji put su me tamo tukli zatvorenici sve vreme, zbog čega su me držali u samici, ne vraćam se opet" - priča komšija.

foto: Kurir

Prema pričama meštana, Jovanović je uvek pravio problem ženama u selu, dok muškarcima nije smeo da se zameri.

- Komšinici Ljilji je ukrao punta, a živi u kući do njega, užas. Muškarcima se nikad nije zamerao, samo je prema ženama bio nasilan - tvrdi komšija.

(Kurir.rs/S. Telegraf)

Kurir