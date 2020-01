TUKAO LUNU (2) DO SMRTI, A SAD BI DA SE NAGODI: Albić bi da izbegne kaznu od 40 godina robije

Pripremno ročište Zoranu Albiću optuženom za ubistvo devojčice Lune (2,5) održano je danas pred Višim sudom u Negotinu.

Na ročištu su predloženi dokazi koji će biti izvedeni tokom suđenja, a kako se saznaje, okrivljeni je pred suđenje podneo predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice.

Albić nije predložio sudu visinu kazne kojom bi bio osuđen za krivično delo teško ubistvo za koje mu preti 40 godina zatvora. Prema nezvaničnim informacijama, punomoćnik oca ubijene devojčice Lune, advokatica Maja Atanasković navela je da "ne prihvata manju kaznu od 40 godina", a sa njom se usaglasio i postupajući zamenik Višeg javnog tužica.

O ovom predlogu sud će naknadno odlučiti, te će na osnovu toga biti zakazan i glavni pretres. Pored ovog predloga okrivljenog na ročištu tužilaštvo, branilac i punomoćnik oštećenih izjasnili su se o dokazima koje bi trebalo izvesti tokom suđenja za ubistvo nedužne devojčice.

- Predloženo je saslušanje svedoka i izvođenje dokaza koji su navedeni u optužnici. Pored toga, punomoćnik oca ubijene devojčice tražila je da se izvedu dva dokaza koja ne stoje u optužnici, a to je nabavljanje izveštaja od taksi službe o identitetu taksi vozača koji je vozio optuženog Albića, devojčicinu majku Vesnu i pokojno dete do hitne pomoći kako bi ispričao kako se Albić ponašao za vreme vožnje. Takođe, predloženo je da se izvede listing mobilnog telefona Albića kako bi se utvrdilo u koliko je sati tačno pozvao taksi. Time, kako je punomoćnik oštećenih naveo, želi da se ukaže na direktni umišljaj kada je u pitanju smrt deteta s obzirom da iz nalaza Zavoda za sudsku medicinu Niš nesporno konstatuje da je blagovremena lekarska pomoć mogla da spasi život devojčice - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Na pripremno ročište došao je i Igor Jurić, osnivač Fondacije "Tijana Jurić". Kako kaže, mnogo mu je žao što smo zakasnili sa uvođenjem doživotnog zatvora, jer je "ovaj čovek zasluzio da nikad ne izađe iz zatvora".

- S obzirom na to da je delo počinio sa 23 godine, a ima mogućnost za uslovni otpust, može da izađe i nakon 27 godina kada je u punoj snazi. Svakim danom sam sve ponosniji na činjenicu da smo uspeli da uvedemo kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Ovaj slučaj, kao i slučaj Malčanskog berberina to dokazuju - kaze on.

Zoran Albić, koji je optužen da je 27. maja 2019. godine, brutalno nasmrt pretukao devojčicu, ćerku njegove devojke Vesne Firulović, od ranije je poznat kao nasilnik i protiv njega je do sada doneto sedam prekršajnih presuda.

Albić se tereti da je kobne noći pijan i nervozan došao kući i počeo je da baca stvari. Tom prilikom povredio je ruku zbog čega je još glasnije vikao. Njegova vika i lupanje probudili su devojčicu koja je spavala u drugoj sobi i koja je od straha počela da plače. Pomahnitali muškarac vikao je na dete da "ućuti", ali Luna je sve glasnije plakala, pa je Albić počeo da je bije!

Devojčicinu majku, Vesnu izbacio je iz kuće i zaključao vrata, a on je nastavio da se iživljava nad nemoćnim detetom. Rukama ju je tukao po glavi i telu, a devojčica je od zadobijenih povreda preminula dva sata kasnije.

Njena majka, koju je dečko nakon sat vremena pustio u kuću, nije uradila ništa da spase devojčicu. Naprotiv, čekala je još dva sata dok je devojčica polako umirala i tek kada je prestala da diše Albić i ona su je odneli u bolnicu, gde je devojčici samo mogla da bude konstatovana smrt. Nakon toga, lagali su da je Luna tokom noći, dok su oni spavali, pala sa terase i tako preminula.

