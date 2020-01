POTRESNA ISPOVEST OCA MARKA ĐUROVIĆA: Ubijen je dan posle proslave 28. rođendana, samo je OVO rekao i tad sam video NOŽ

Dragan Đurović, neutešni otac, kome su pre dve večeri u Somboru ubili sina Marka u Somboru, ne može da prihvati tragediju koja je zadesila njegovu porodicu.

- Još ne mogu da poverujem da sam u trenu ostao bez mog Marka. Kada smo te večeri krenuli u šetnju ništa nije slutilo da će se desiti nešto loše - kaže otac.

U kući Đurovića, u Ulici Roze Luksemburg 21, u somborskom naselju Selenča, tuga i suze. Dragana i njegovu suprugu Loredanu zadesila je velika tragedija i to samo dan nakon što je Marko proslavio 28. rođendan.

- Išli smo Prvomajskim bulevarom, kada je Marko rekao da hoće da svrati u apoteku, da uzme sirup protiv kašlja. Bilo je oko 18.30 - priča Dragan.

Čim je mladić izašao iz apoteke, po rečima oca, ispred njega se pojavio nepoznati muškarac sa kapom na glavi, i mrmljajući, prišao Marku, koji ga je malo odgurnuo u stranu, ne sluteći šta će ga nakon toga zadesiti.

- Bio je mrak i pala je magla, pa nisam dobro video šta se dešava, ali kada sam hteo da pomognem sinu, on mi je rekao: "Tata, ovaj me ubode nožem, čuvaj se". Tek tada sam ugledao nož u rukama ubice. Iz džepa sam uzeo mobilni telefon da pozovem hitnu pomoć i policiju, da pomognem sinu, a on je pokušao da uđe u apoteku. Nije stigao do vrata, pao je na asfalt.

Ekipa Hitne pomoći, koja je brzo stigla, bezuspešno je pokušavala da reanimira mladića. Ubrzo je preminuo usled teške povrede nanete sa više uboda nožem.

Dragan se priseća da je ubica, po govoru, zvučao kao da je drogiran, ali je nakon što je njegovog sina ubo nožem nestao u jednoj od obližnjih ulica.

- Imali smo mnogo planova, ja radim na Malti, a Marko je trebalo uskoro da dođe kod mene, da zaradi nešto novca. Dogovarali smo se kako ćemo da preuredimo porodičnu kuću, da zamenimo prozore, vrata, sredimo grejanje, ali, nažalost, nismo u tome uspeli - jada se Dragan.

Komšije i prijatelji za Marka imaju samo reči hvale, kažu da je bio dobar i pošten mladić, da se nikom nije zamerio. Datum sahrane biće određen po završetku obdukcije.

Još se na zna ko je ni zbog čega usmrtio Marka, a somborska policija intenzivno traga za ubicom. Kako se saznaje, ispituju se svedoci, poznanici i prijatelji žrtve kako bi se ušlo u trag ubici.

