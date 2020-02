NOVI DETALJI ZLOČINA KOD JAGODINE Mihajlo priznao: Dobrila me mučila i tukla, nije mi davala lekove, pa sam je ubio

Dobrilu sam plaćao da brine o meni, njenoj porodici sam prepisao kuću, a oni su me tukli i maltretirali. Nije mi davala lekove, htela je da me ubije. Nisam više mogao da trpim torturu, pa sam zgrabio sekiru i nož i ubio sam je, kazao je na saslušanju Mihajlo Ilić (86) iz Miloševa, opisujući kako je u utorak uveče iskasapio Dobrilu Marković (73).

Ovaj devizni penzioner je u četvrtak u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini do detalja opisao svoj odnos sa Dobrilom i kako se zločin dogodio.

- Dobrilu sam plaćao da brine o meni jer sam teško oboleo od više bolesti. U početku sam joj verovao, pa sam njenoj porodici prepisao kuću, kupio im traktor, plaćao im račune. Međutim, ona je moje teško zdravstveno stanje zloupotrebila, pa me je s delom svoje porodice ucenjivala za novac i imovinu. Nije mi davala lekove dok joj ne platim za tu "uslugu", zbog čega sam više puta bio u kriznoj situaciji, bio mi je ugrožen život - pravdao se Ilić.

On je dodao da su u poslednje vreme sukobi bili sve češći, pa su ga pojedini članovi Dobriline porodice nekoliko puta i pretukli.

- Iako imam veliku deviznu penziju, Dobrili i njenima ni te pare u poslednje vreme nisu bile dovoljne. Sve su mi uzimali, pa sam morao da se zadužujem kod komšija - pričao je Ilić.

Kobne večeri, kaže on, svađa je eskalirala jer mu Dobrila prethodna dva dana nije dala insulin.

- Bio sam ubeđen da na taj način želi da me ubije. Pukao mi je film, rekao sam joj da više neću da je trpim. Ona je nasrnula na mene, počela je da me bije... Dohvatio sam prvo sekiru i udario je nekoliko puta. Ona je pala, a zatim sam je nožem ubadao. Potom sam pokušao da se ubijem. Ubadao sam se u stomak, ali ruke su mi se tresle. Nisam imao više snage da se ubijem jer danima nisam primio insulin. Izašao sam na put da zaustavim neko vozilo u toku noći, ali niko nije stao. Onda sam sačekao jutro, otišao do komšije i pozvao policiju - kazao je Ilić.

Meštani Miloševa nisu bili sigurni da li je Dobrila bila nevenčana supruga Mihajlu ili je samo bila plaćena za čišćenje i spremanje njegovog velikog imanja.

- Znamo da ju je doveo kod sebe da brine o njemu, ali ne znam da li su spavalil u odvojenim sobama. Mihajlo se ponekad žalio da su Dobrila i njen sin zloupotrebili ovlašćenja u banci i podizali novac sa njegovog računa. Govorio je da ima penziju veću od 1.500 evra i još neka primanja. Njenog sina je pomagao, kupio mu traktor, ali često su se svađali oko njegove imovine - kažu meštani.

Mihajlo radio u Francuskoj i u Austriji Meštani Miloševa kažu da je Mihajlo radni vek započeo u Jagodini na železnici, a potom se preselio u Francusku, pa u Austriju. - Kada mu je u Austriji umrla treća žena, Mihajlo je odlučio da se vrati u Miloševo, gde je izgradio dve kuće. Tada je upoznao Dobrilu. Živeli su zajedno, ali mislim da je on bio samo "zlatna koka" za nju i njenog sina... Eto dokle je to dovelo - kazala je meštanka Miloševa.

