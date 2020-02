"SRAM VAS BILO!" MAJKA UBICE VREĐALA OCA UBIJENOG MLADIĆA: Neviđeni skandal na suđenju ubici s Fejsbuka!

Neđeljko Đurović (30), optužen da je u januaru 2019. u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu ubio studenta iz Čačka Miloša Mileusnića, na početku suđenja rekao je da nije kriv i izjavio saučešće ocu nesrećnog mladića, koji je sedeo u publici.

- Saučešće porodici - rekao je optuženi, na šta je otac žrtve tiho prokomentarisao: „Kako ga nije sramota!“ Na ove reči ožalošćenog oca reagovala je majka optuženog. - Sram vas bilo! - dobacila je ona ocu pokojnog, koji je sedeo iza nje.

Negirao sve

Pošto se atmosfera u sudnici smirila, Đurović je počeo sa iznošenjem odbrane. Prilično konfuzno je negirao navode optužnice, koja ga tereti da je 27. januara 2019, rano ujutru, ispred zgrade ubio studenta. On je kratko rekao da „dečka nikada nije u životu video“.

Podsetimo, istragom je utvrđeno da je Đurović kobnu noć proveo na društvenim mrežama i, nezadovoljan svojim životom i besmislom, uzeo kuhinjski nož od 30 centimetara i izašao iz svog stana. Kada je naleteo na Mileusnića, kog nije poznavao, navodno ga je izbo nasmrt.

- Tog jutra jesam počinio krivično delo, ali drugo - nasilničko ponašanje prema radniku Poštanske štedionice, u koju sam probao da uđem da bih išao u toalet, jer sam se posekao na ključeve i ruka mi je bila krvava. Sam sam sebe zapetljao u ovo kada me je policija zbog incidenta u pošti uhapsila - rekao je juče Đurović. On je ispričao da kobne noći nije mogao da spava, a da je napolju bilo lepo jer je napadao sneg i da je rešio da prošeta. Međutim, tvrdio je da u ulicu u kojoj se zločin dogodio nije odlazio tog jutra.

„To nisam bio ja“

- Došao sam tog vikenda, kao i svakog pre toga, u Beograd iz Požarevca. Ovde dođem da odmorim glavu, prošetam. To veče sam sedeo do četiri-pet ujutru i video sam da neću da zaspim, pa sam izašao da prošetam. Krenuo sam normalno, ali su bili veliki nanosi snega, a imao sam plitke patike, pa mi je sneg upadao, i to me je nerviralo - pričao je Đurović, dok mu je majka iz publike slala poljupce i klimala glavom.

Na pitanje tužioca kako objašnjava to da su ga kamere snimile u Ulici Dimitrija Tucovića, i to u jakni koju je sam opisao, on je rekao da je to neka greška i „da to nije on“.

Brani sina ON TO NIJE URADIO Došla u sud... Majka Neđeljka Đurovića foto: Ana Paunković Majka optuženog gestikulirajući je pružala podršku sinu iz publike. Međutim, posle svedočenja dvoje očevidaca, brata i sestre, Alekse i Jelisavete Obradović, koji su s prozora svoje zgrade gledali zločin, Neđeljko se okrenuo ka Obradoviću i tiho mu nešto rekao, a onda je i Obradović nešto prokomentarisao. Na to je burno reagovala Neđeljkova majka. - Sudija, ovaj dečko preti da će sve da nas satre! Možete li da reagujete? - obratila se ona sudu, a po izlasku iz sudnice prokomentarisala je: - Ja i dalje verujem da moj sin to nije uradio!

Otac ubijenog zaplakao UBIO MI JE SINA KAO PSA Neutešan... Otac Goran Mileusnić foto: Ana Paunković Goran Mileusnić, otac ubijenog Miloša, juče je kroz suze rekao da smatra da bi Đuroviću trebalo da se sudi za četvorostruko ubistvo jer je, osim Miloša, ubio i njega, suprugu i ćerku. On je za Kurir objasnio i da mu saučešće optuženog ništa ne znači, ali da njegovoj majci ne uzima za zlo to što i dalje brani sina. Objasnio je i da smatra da je odbrana koju je izneo optuženi obična laž. - Za moju porodicu život je stao. Moje dete je bilo divno, otkad smo ga izveli iz porodilišta, bio je omiljeni dečak. Jedino čime je bio hranjen je ljubav. Ubijen je kao pas, hladnokrvno, na pločniku ispred zgrade. Pitam se gde je taj čovek koji ga je ubio rastao, da li su mu roditelji uopšte pružili ljubav, da li je u životu znao za ljubav - rekao je Goran i dodao: „Majka je majka, razumem je, ali trebalo je više da se bavi sinom.“

