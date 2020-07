KO JE IZDAO ŠEFA KAVČANA!? Gruzijska policija ispituje Zvicerove kontakte sa auto-mafijom i korumpiranim policajcima!

Tamošnji mediji pišu da je Zvicer plaćao naknadu policajcima i članovima auto-mafije kako bi se brinuli o njegovoj bezbednosti. Kako se spekuliše, neke vođe gruzijske mafije iznajmile su stanove u istoj zgradi u kojoj stanuje Zvicer.

Istražni organi sumnjaju da je neko od korumpiranih policajaca ili kriminalaca dobio veće pare, pa je odlučio da izda Kotoranina, koji je 26. maja preživio pokušaj surove likvidacije u Kijevu.

- Zvicerovo zdravstveno stanje je stabilno. S obzirom na to da Crna Gora već dve godine traga za njim, nije isključeno da će on, kada se oporavi, biti predat crnogorskom pravosuđu - objavili su ranije ukrajinski mediji.Kako prenose tamošnji mediji, nakon izlaska iz bolnice, on se oporavlja i živi na adresi gde je i ranije živeo, a čuvaju ga pripadnici ukrajinske policije. Prema nezvaničnim informacijama, on je iznajmio još dva stana u cilju dodatnog obezbeđenja.

foto: Printscreen Facebook

Da podsetimo luksuzni kompleks Pečerski rejon, naselje Lipki, kompleks poznat i po nazivu Novopečerski Lipki u kom Zvicer stanuje je zatvorenog tipa sa tri rampe i obezbeđenjem, kvadrat košta između 10 i 15 hiljada evra, a nastanilu su ga mahom zakupci.

- Upravo jer se stanovi iznajmljuju, a zakupci su manje više u prolazu, Lipki je idealno za skrivanje. Inače u tom naselju su lokale i stanove kupili i gruzijski mafijaši koji se u Ukrajini pretežno bave krađom automobila. Naselje je pod privatnim obezbeđenjem i rampama kojih ima tri - kazao je izvor.

U ovom kompleksu ima preko deset hiljada stanova. Poznat po luksuzu privukao je osim žestokih momaka i fudbalere kijevskog Dinama. On je u Ukrajini boravio pod imenom Piter Raduj Znice, a kod sebe je imao falsifikovane isprave Bosne i Hercegovine. Navodno je ranije predao zahtev za ukrajinsko državljanstvo, pri čemu je priložio moldavski pasoš koji poseduje.

Ukoliko ga Crna Gora ne bude potraživala, a on bude posedovao pasoš i neke druge zemlje osim Crne Gore, može biti deportovan i u tu zemlju. Podsetimo, zbog napada na Zvicera, uhapšeni su crnogorski državljani Stefan Đukić, prvoosumnjičeni za ubistvo Baranina Jovana Klisića, Podgoričanin Emil Tuzović i Srbi Petar Jovanović i Milan Branković.

U sklopu istrage o ovom slučaju, priveden je i službenik ukrajinske policije Rostislav Černobrivi.

Ukrajinski portal Detektiv info objavio je da je Tamara Zvicer pucala na napadače koji su 26. maja u Kijevu teško ranili njenog supruga i to objavivši fotografiju na kojoj se vidi žena za koju tvrde da je Tamara, kako drži pištolj.

Foto detective-info.com.ua, Printscreen

