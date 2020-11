DNK NA ČAURI OTKRIVA UBICU? Nastavljeno suđenje za sačekušu u niškom Beverli Hilsu, Mitićevi branioci ispitivali svedoke 4 sata

Na čauri metka nađena je DNK Darka Mitića (34), osumnjičenog da je ispred kuće u naslju Beverli Hils, 20. novembra prošle godine, ubio Miloša Radojkovića (25) sa deset hitaca.

To je potvrdio inspektor Nikola Stojković koji je tog dana bio dežuran u policijskoj upravi, a koji je danas svedočio u Višem sudu.

"On je nekada, 2015. ili 2016. godine, već davao DNK. Kada je u večeri ubistva došao na razgovor uzet mu je DNK pošto je ovaj ranije uzet nekom starijom metodom. Nakon toga pušten je kući, a onda je opet priveden kada je odveden u tehničko odeljenje, ali se pobunio da mu se opet uzima uzorak. Usvojen je njegov zahtev, ali mi smo već imali poklapanja sa čaurom s lica mesta", rekao je Stojković.

Ova klasična sačekuša u Nišu dogodila se kada je Miloš oko 17 sati došao kući sa namirnicama namenjenim trudnoj ženi. Ostavio je upaljen motor, uneo kese i izašao ispred garaže gde mu je ubica sasuo deset metaka u telo. Prema ranijim navodima, Miloš je dobro poznavao ubicu jer ga je upitao "Šta to radiš, šta to radiš", a onda pozvao suprugu Miljanu u upomoć koja je tada bila u sedmom mesecu trudnoće. Ubrzo zatim je izdahnuo.

Mitić je ranije negirao da je ubio Miloša.

"Ja nisam učinio to krivično delo. Nisam ubio Miloša, a dokazi su mi podmetnuti", rekao je ranije Darko na suđenju i odbio da iznosi dalju odbranu.

Njegovi zastupnici su se danas četiri sata ispitivali tri svedoka. Pojedina njihova pitanja sudija nije dozvolio, jer, kako je rekao, neka zadiru u privatnost, za neke podaci stoje u izveštaju, a neka nisu od važnosti za događaj.

Darkovi branioci, Zora Dobričanin Vukadinović i Milan Petrović, između ostalog, pitali su svedoke: "Ko je M.K. u čijem je vlasništvu motor koji je vozio Miloš, zašto su izuzeti neki otisci sa upravljača motora, ko je dovezao suprugu žrtve pre pucnjave, da li je vršena forenzika u komšijskoj garaži, ko je uzimao briseve, ko vodi forenzičko odeljenje, čime se bavi majka žrtvine supruge, što je iste noći posle ubistva ispitivana izvesna K.N., u kakvim je odnosima Miloš sa njom...?"

Na sudu je, pored Stojkovića, danas svedočio i Ivan Đorđević, tada pripadnik interventne jedinice, i Aleksandar Kostić, kum Darka Mitića i dobar prijatelj Radojkovića. Kostić je vezan iz niškog zatvora doveden da svedoči.

"Kada je neko prošle godine zapalio Darkov 'mercedes', policija je pretpostavila da je to učinio Miloš, ali svi smo znali da to nije on jer nisu imali razmirica. Nekad su se družili, ali dobili su porodice i udaljilji se. Oni su me po jednom posetili u zatvoru, svako posebno, i meni je stalo da se pomire jer Darko mi je kum, a Miloša smatram mlađim bratom. Smatrao sam da bi trebalo da se pomire, a ne da se svađaju samo zato što je policija pretpostavila da je Miloš zapalio auto. Miloš mi je rekao 'ne brini, sve će biti u redu'. Niko tada nije spominjao nikakvo obeštećenje za auto ili slično", rekao je Kostić.

Tokom suđenja danas je pročitano da je neko od svedoka izjavio da je šteta na tom Darkovom "mercedesu" iznosila 20.000 evra i da je navodno Miloš trebalo da obešteti Darka, ali o tome danas nije bilo mnogo reči. Jedno od novih saznanja je da je davno i pokojnom Milošu nekada bio zapaljen automobil, ali ni o tome se danas nije moglo nešto više čuti.

Na sledećem ročištu, očekuje se ponovno svedočenje Miloševe supruge Miljane Ivanović koja posećuje lekara zbog velikog stresa koji doživljava od ubistva supruga do danas.

