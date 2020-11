PRODUŽEN PRITVOR MALČANSKOM BERBERINU: Jovanoviću se suđenje za kidnapovanje i zlostavljanje devojčice (12) nastavlja u sredu

Viši sud u Nišu produžio je danas za još 60 dana pritvor Ninoslavu Jovanoviću, poznatijem kao Malčanski berberin, optuženom za kidnapovanje i zlostavljanje 12-godišnje devojčice M.K krajem prošle godine.

Prema ovom rešenju suda, pritvor može da mu traje do 15. januara, precizirala je za Tanjug portparol suda Irena Gušić.

Nakon isteka ovih 60 dana, sud će opet odlučivati o pritvoru.

Jovanoviću, višestrukom povratniku koji je više od 20 godina proveo u zatvorima, pritvor je produžen zbog opasnosti od bekstva, bojazni da će ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Jovanoviću se suđenje za zločin nad devojčicom nastavlja u sredu, 18. novembra.

On je optužen jer je tu devojčicu iz sela Suvi do, krajem prošle godine oteo i zlostavljao desetak dana, nakon čega je ona pronađena, a on je uhapšen sedam dana kasnije.

Više javno tužilaštvo u Nišu u martu je podiglo optužnicu protiv Jovanovića, ali zbog zaštite interesa maloletnice nije htelo da saopšti pravnu kvalivfkaciju krivičnog dela za koje se tereti.

Istraga je protiv Jovanovića sprovedena zbog krivičnih dela otmica i silovanje deteta.

Jovanović je uhapšen 5. januara, na groblju u rodnom selu Malča, nakon 17 dana policijske potrage za njim.

On je, kako se sumnja, 20. decembra, u selu Suvi presreo devojčicu na putu do škole i oteo je.

Ona je u međuvremenu, 29. decembra pronađena, nakon 10 dana velike policijske potrage u selu Jasenovik i jednoj vikendici.

Devojčica je bila ošišana sa modricama po telu i smeštena u Klinički centar u Nišu radi oporavka.

Jovanović je ranije u dva navrata bio osuđivan za silovanje na 10 i 12 i po godina zatvora, koje je izdržao.

(Kurir.rs/Tanjug)

