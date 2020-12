DEKA NARKO-DILER IZ NIŠA PROGOVORIO PRED TUŽIOCEM: Otkrio kome je dao podrum na korišćenje, komšije primetile ČUDNE STVARI u selu

Muškarac Ž . V. (72) u čijem je podrumu, u mestu Prosek kod Niške Banje, policija pronašla čak 220 kilograma marihuane, dva pištolja sa prigušivačima i 850 paklica cigareta, na saslušanju kod tužioca rekao je da ne zna ništa o ogromnoj količini droge i da je podrum dao drugima na korišćenje.

U selu koje broji svega 25 stanovnika sumnjaju da je Ž. V. čuvao i dilovao drogu, ali kažu da se u njihovom malom mestu poslednjih meseci nešto čudno dešavalo.

Kako se saznaje, uhapšeni stariji muškarac ispričao je na saslušanju da je podrum dao na korišćenje komšijama i majstorima koji su asfaltirali ulicu nedaleko od njegove kuće.

Prema nezvaničnim saznanjima, pre nego što mu je određen pritvor do 30 dana, Ž. V. je kod tužioca ispričao da je podrum, u kojem je nađena velika količina narkotika, na drugoj strani njegovog dvorišta i da se u njega ulazi direktno sa ulice. Prema njegovim rečima, dvorište njegove kuće nalazi se u drugoj ulici.

- Taj podrum je, kako je ispričao, faktički ispod zadnjeg dela njegove kuće. Naveo je da u prostorijama iznad podruma niko ne spava, nego u suprotnom delu gde nema podruma - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Kako navodi, osumnjičeni je rekao da ne osporava šta je pronađeno, ali ističe da "to nije njegovo".

- Naveo je da ne koristi taj podrum i da ne ulazi tamo, te ne zna čije je sve to što su našli. Kazao je da je poslednji put ulazio u taj podrum tokom leta ove godine. Navodno, u to vreme su komšije iz ulice na koju izlazi podrum betonirale ulicu i on im je omogućio da ulaze u podrum, da ostavljaju cement, alate, mašine i druge stvari. Rekao je da tada u tom podrumu nije video sumnjive stvari - kaže izvor i dodaje da je osumnjičeni kazao da su ti radovi završeni pre otprilike mesec i po dana, nakon čega su radnici prestali da koriste podrum.

Uhapšeni muškarac je rekao da ne zna da li je podrum zatvaran i na koji način.

- Tvrdi da nema ni informaciju oko toga ko je kupio katanac kojim je podrum zaključan, jer on nije imao ni ključ ni katanac u vreme kada im je omogućio da koriste podrum. Rekao je da je do tada taj podrum zatvarao običnom rezom i žicom i istakao da od kada su radovi završeni, on u podrum više nije ulazio, niti je video da neki sumnjivi ljudi tu ulaze i nešto unose - kaže sagovornik.

foto: MUP Srbije

Osumnjičeni Ž.V. rekao je i da za to nije imao ni prilike, jer u poslednje vreme nije često boravio u toj kući zbog obaveza koje je imao.

- Ispričao je da ne zna imena majstora koji su betonirali ulicu i objasnio da ne živi stalno tamo jer je njegova adresa u Nišu, dok komšije tamo stalno - navodi sagovornik.

On dodaje i da je Ž. V. na pitanje postupajućeg zamenika Višeg javnog tužioca da li je svestan koliko je velika količina opojne droge i da su pronađeni cigarete i oružje i kolika je cena svega toga i da li bi bilo logično da neko ostavi svoju robu velike tržišne vrednosti u tuđi podrum bez nadzora, rekao da ni njemu to nije jasno i smatra da je to nešto snimljeno i organizovano, jer su dok su se obavljali radovi oko asfaltiranja dolazili mnogi ljudi i mladi i radnici, kao i različiti kamioni.

Malo selo na ulazu u Sićevačku klisuru, u kojem danas živi jedva dvadesetak stanovnika, našlo se sasvim neočekivano u središtu velike narko afere nakon hapšenja Ž. V.

- On je radio je Elektronskoj industriji do penzije. Žena mu je umrla pre nekoliko meseci, ima sina koji je živeo valjda u Americi, ima i ćerku, unučiće... Kuća je stara, to su još njegovi otac i majka napravili. Ne znam, mislim da živi tu sam, ali nisam siguran. Nije se kriminalom bavio nikad, niti je sposoban za to. Nema on veze sa tim, milion posto, nije se on bavio tim poslom. On je prodao sve što je imao, a imao je dosta, bio je iz imućne porodice, otac mu je bio bogat, imali su veliko imanje. Kuburio je uvek sa nemaštinom. Ne bi prodavao imovinu da se bavi kriminalom - ispričao je jedan od meštana.

On kaže da je video kada je policija dolazila u selo, ali da mu ni na kraj pameti nije palo zbog čega su tu. Ipak, meštani su primećivali čudne stvari u selu u poslednje vreme.

- Ovde se vrte mnoge stvari. Vidim dolaze vozila raznih regstracija. Dođu tu do autobuske okretnice, na zemljanom proširenju puta, stanu, kao da izvrše neku brzu transakciju. Dođu dva tri vozila jedno za drugim, urade transakcije i odu. Ništa neće da nas iznenadi i neko ubistvo da se desi - rekao je on.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir