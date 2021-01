SRCE DA PREPUKNE Ćerka Dejana poginulog u Nišu očajna: Kako bratu da kažemo da je tata mrtav

- Naš najmlađi brat često pita gde je tata. Ništa mu nismo odgovorili. Nismo mu rekli. On samo zna da je tata imao nesreću i da je u bolnici. Ne znamo kako da mu to kažemo jer je bio mnogo vezan za tatu, kaže Gabrijela, ćerka Dejana Ilića (48) koji je 4. januara poginuo na niškom Bulevaru Medijana kada je a njega i Andreja P. (12) dok su bili na trotoaru kolima naleteo Nemanja S. (19) iz Beograda.

Deca tragično nastradalog Nišlije smatraju da bi trebalo pooštriti kazne za bahate vozače koji svesno svojom vožnjom ugrožavaju druge građane.

- Ovo je definitivno svesno ubistvo. On je više puta obilazio, pravio krugove velikom brzinom, videli su stanari, ima i svedoka. Tragično je to što je i svoj život uništio ali je uništio i dve porodice. Ali on će živeti, a ovi ljudi ne mogu da se vrate. Osam godina je maksimalna kazna propisana zakonom za to krivično delo. Ja nisam stručno lice, ali po mom mišljenju, ovo je jedan vid ubistva jer je on svesno ugrozio živote građana vozivši na taj način, tom ogromnom brzinom, znatno većom od dozvoljene. Adekvatan zakon očigledno nije. Osam godina maksimalne kazne, a odneta su dva života. Jedno dete je izgubilo život i otac troje dece - nijedna kazna neće da nadoknadi taj gubitak. Nama i da se promeni zakon to ne može da doprinese, jer će se voditi postupak po važećim propisima, ali može da spreči neke buduće tragedije, koje će nažalost sigurno da se ponove - pričaGabrijela Ilić, ćerka nastaradalog Dejana.

Ona kaže da se teške nesreće dešavaju previše često, a da vinovnici najčešće prolaze sa blagim kaznama.

- Ovo se nažalost prečesto dešava. Objavila sam status na Fejsbuku i nakon toga se javio veliki broj ljudi sa sličnim slučajevima. Nažalost, slučajevi nisu medijski javno propraćeni i ljudi ne znaju ništa o tome. Ti vozači uglavnom prolaze sa kaznom mimimalnom ili prođu nekažnjeni - kaže Gabrijela.

Njen brat Antonio, saglasan je sa tim da bi trebalo menjati regulativu i pooštriti kazne za bahate vozače, ali i ograničiti sve mogućnosti da mladi i nesikusni vozači dobiju priliku da voze tako snažne i brze automobile.

- Ja mislim da bi trebalo da se pooštri kazna. Ti automobili ne bi trebalo uopšte da se daju mladim vozačima, adolescentima, jer to su i dalje deca, oni ne razmišljaju svojom glavom a ti automobili samo podstiču samo na veći gas. Auto je i glomazan, težak dve tone, u njemu se uopšte ne oseća brza vožnja dok se ne izgube kontrole u poslednjem trenutku. Za mladog vozača, to može da bude fatalna kombinacija. Takođe mislim da kazne uopšte nisu adekvatne za teška krivična dela u saobraćaju. Kazne su po par godina, a to se stalno dešava, konstanto, kao Divlji Zapad, nigde nije bezbedno. Mi ovde u naselju nemamo trotore, a niz našu ulici mnogo brzo voze, na mesec dana dešava se saobraćajni udes. Sa ocem smo prošle godine vadili jednu devojku iz slupanog automobila, isto vozač početnik, zakucala se u brdo. Mora da se nešto učini na nivou celog grada da se poveća bezbednost u saobraćaju - smatra Antonio.

Gabrijela dodaje da krivicu za teške posledice udesa snose i sami roditelji, ako detetu koje je tek dobvilo dozvolu kupe previše snažan i brz automobil.

- Roditelji snose krivicu jer su dopustili da jedno dete, koje možda nije ni svesno šta je napravilo, vozi takvo vozilo. Čula sam da je pre četiri godine postojala inicijativa za promenu zakona, zašto do sada nije promenjen ja ne znam. Zašto uvek prvo neka tragična situacija mora da se desi da bi se zakon promenio - pita se Gabrijela.

Nesreća u kojoj su poginuli Ilić i Andrej P. /12) desila se 4. januara oko 20.40 časova na Bulevaru Medijana, na trotorskom šetalištu.

Stamenković je izgubio kontrolu nad vozilom po svemu sudeći usled brze vožnje i velikom brzinom uleteo na šetalište. Dečak je od siline udarca prebačen preko dva metra visoke ograde "Vodovoda", gde je preminuo na licu mesta, dok je ilić odbačen više desetina metara i umro je posle sat vremena u bolnici.

Stamenković je uhapšen posle nesreće i određen mu je jednomesečni pritvor.

Na prvom saslušanju u tužilaštvu branio se ćutanjem. Saslušane su i dve maloletne osobe koje su sa njim bile u kolima. Policija je saopštila da, iako ima 19 godina, osumnjičeni poseduje redovnu vozačku dozvolu koju je stekao u skladu sa Zakonom kao i svi koji su u srednjoj školi završili obrazovni profil - vozač motornih vozila i položili vozački ispit. Njima se probna vozačka dozvola izdaje na godinu dana.

