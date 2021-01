MUZIČAR ILIJA OTKRIO SVE O BANETU VIDAKOVIĆU: Kopao je rupe po dvorištu i tu skrivao heroin! Iza njega stoje ozbiljni ljudi

Dao mi je kesicu sa 20 grama i ja sam je stavio ispod hirurške zaštitne maske. Čim je ušao u auto viknuo je policija i tada su dotrčali inspektori. Uspaničio sam se, upi*ao sam se od straha i krenuo sam u rikverc, ali je inspektor razbio prozor, izvukli su me i uhapsili su nas

Muzičar Ilija Marković, koji je u julu prošle godine uhapšen sa Brankom Banetom Vidakovićem pošto je policija kod njih pronašla drogu, izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu da ceo grad zna da je poznati glumac narko diler koji već 30 godina prodaje heroin.

Iznoseći odbranu, Marković je rekao i da je posle hapšenja krivicu za prodaju droge preuzeo na sebe jer iza Vidakovića stoje ozbiljni ljudi koji bi, da je rekao drugačije, naudili njegovoj porodici.

Inače, postupak protiv gumca koji se sumnjiči za držanje droge, danas je razdvojen pošto je on dostavio dokumentaciju u kojoj se navodi da je zaražen korona virusom.

- Kajem se, prihvatio sam krivicu za nešto za šta nisam kriv. Bane Vidaković pokušava na sve načine da odgovornost prebaci na mene. Svi znaju ko je on, diler, narkoman, patološki lažov, 30 godina prodaje heroin. Ozbiljni ljudi stoje iza njega i daju mu vetar u leđa da se tako ponaša - rekao je Marković pred sudom.

On tvrdi da mu je Vidaković ponudio da ga povremeno vozi kada nosi heroin da proda jer nema auto, a Marković je to prihvatio jer zbog korone on i supruga, inače oboje muzičari, nisu imali posla.

foto: ATA Images

- Potpisao je ugovor za seriju "Močvara" i na dan kada smo uhapšeni zvao me je da ga vozim da heroin zameni za metadon. Rekao mi je da kada koristi metadon, može da ga dozira i snima, a da sa heroinom nema granicu. Dao mi je kesicu sa 20 grama i ja sam je stavio ispod hirurške zaštitne maske. Čim je ušao u auto viknuo je policija i tada su dotrčali inspektori. Uspaničio sam se, upi*ao sam se od straha i krenuo sam u rikverc, ali je inspektor razbio prozor, izvukli su me i uhapsili su nas - ispričao je Marković sudu.

Rekao je i da je Vidaković, inače heroinskim zavisnicima najčešće prodavao ispred kuće u kojoj stanuje, a da je one koje poznaje puštao da se drogiraju unutra.

- On je kopao rupe po dvorištu i tu je skrivao heroin koji je posle prodavao. Svojim očima sam to video. Heroin koji je pronađen u šupi tu je ostavio privremeno jer nije stigao da ga zakopa po dvorištu - rekao je Marković.

On je više puta ponovio da mu je žao što je prihvatio da radi za Vidakovića i da se kaje zbog toga.

Marković je pojasnio da je poznatog glumca upoznao pre oko sedam godina kada su on i spuruga svirali u Beogradu.

- Trebalo je da pomogne supruzi oko snimanja spota. Ona je uradila pesmu u Cecinom studiju i tako smo počeli da se družimo - rekao je optuženi Marković i dodao:

Spreman sam da se suočimn sa Vidakovićem i da mu ovo kažem u lice. Predlažem da izvrđšite veštačenje vagica pronađemnim u Vidakovićevoj kući. Videćete da na njima nema mojih DNK tragova niti otisaka -izneo je teške optužbe na račun glumca Ilija Marković.

(Kurir.rs/J. Spasić)

Kurir