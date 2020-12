BANE VIDAKOVIĆ TRAŽI PREVOZ, SVI GA KULIRAJU: Glumac stopirao na putu! FOTO

Dok čeka da počne da služi kaznu u kućnom pritvoru, Bane Vidaković odlučio je da još malo uživa na slobodi i da se prošeta i provoza ulicama Beograda. Naš paparaco uslikao je glumca dok je stopirao na putu, čekajući da ga neko poveze.

foto: Ana Paunković

Iako je imao angažmane u prethodnom periodu i pristojno je zaradio, Bane očigledno nije uspeo da investira u automobil. U to smo se uverili kada smo ga pre nekoliko dana uslikali u jednoj beogradskoj ulici dok je stopirao. Glumac je izgledao prilično neuredno i izgubljeno, tumarao je putem, a kada se umorio od šetnje, odlučio je da zatraži prevoz. Nije se opredelio za usluge GSP, već je želeo da ga neko odbaci do odredišta automobilom. Zbog toga je bez blama stao na ivicu trotoara, podigao palac i stopirao, ali nijedan vozač nije želeo da ga pokupi. Barem dok je naša ekipa tuda prolazila. On je u jednom momentu, videvši da niko neće da stane, počeo da maše da ga neko primeti, ali ni to nije upalilo. Ipak, po svemu sudeći, neki od vozača su ga prepoznali pa su mu trubili i mahali, međutim, nijedan od njih nije odlučio da ga poveze.

foto: Kurir

Podsetimo, Bane je pre nekoliko dana sklopio nagodbu s tužilaštvom i priznao da je oko deset grama heroina držao u kući za ličnu upotrebu. Kaznu od šest meseci kućnog zatvora služiće u kući u kojoj je policija i pronašla drogu. Sporazumom, čije je razmatranje Viši sud u Beogradu zakazao za 17. decembar, kad će Vidaković biti pozvan da se izjasni da li ga je svojevoljno potpisao, on se obavezao i na meru obaveznog lečenja od bolesti zavisnosti.

