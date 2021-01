ROĐAKA NAPADNUTE ŽENE OTKRILA MOTIV KRVAVOG PIRA U POPOVCU Postao je labilan posle tragedije, sve je počelo dok je dete šetalo psa

"Poubijaću vas sve u kući", bila je pretnja muškarca S.D. (50) porodici Mičić iz Popovca pre manje od godinu dana, a u nedelju oko 15 sati pretnje je i ispunio.

Srećom, svo troje napadnutih i povređenih su u stabilnom stanju.

S.D. je ušao u komšijsko dvorište i nožem teško povredio dva člana porodice Mičić i S.I., komšiju koji je pokušao da ih odbrani. S.D. je posle toga pobegao i skrivao se, a policija je saopštila da je ubrzo pronađen i da je osumnjičen za krivično delo ubistvo u pokušaju.

On je teško povredio S.I. (42) kome je kroz trbuh probo jetru, a supružnicima M.M.(34) i A.M.(39) je nož završio u grudnom košu. U dvorištu Mičića je bilo i petogodišnje dete koje je nakon prvih nekoliko sekundi sukoba srećom ušlo u kuću.

Kada je došlo prvo do verbalnog sukoba, S.D. je preskočio kapiju s nožem u ruci i prvi se ispred njega pojavio S.I., komšija koji se slučajno tu našao, i koji je hteo da ga zaustavi, ali je uboden. Onda je S.D. nastavio pir i krenuo na ženu, a onda i na njenog supruga.

Rođaka Mičića priča za "Kurir" da je S.D. imao tragediju u porodici i da je od tada nervno labilan. Komšijski odnosi su bili narušeni, a on je stalno pretio komšijama.

"Poslednji put kada im je pretio, pre manje od godinu dana, bilo je zato što je dete šetalo psa pored njegove kapije. Oni stanuju takoreći kapija do kapije i morali su da prođu pored njegovog ulaza u dvorište, a on im je to tada branio, a šta je tada rekao, ne mogu ni da ponovim. Tada je pretnje uputio M.M., ocu sada povređene žene. Inače, Mičići su fina porodica. Oni su s njim odavno prestali da se raspravljaju. To su one situacije kada komšiji smeta što kuče laje i što je grana prešla ogradu i slično... Napadača su ignorisali jer je i sam iz problematične porodice. Uopšte nisu reagovali na njegove pretnje. Prekinuli su bili svaku komunikaciju", priča nam ova rođaka.

Koliko je porodica dobra dovoljno govori što su narodu iz svoje pekare poklanjali hleb i pecivo.

"Njen otac M.M. je držao pekaru u centru Niša gde je i A.M. radila. Sve što bi ostalo neprodato, oni nisu, kao ostali, prodavali upola cene, već su poklanjali ljudima. Tako se ispred njihove pekare stvarao red za hleb, kroasane i druge proizvode", dodaje rođaka Mičića koja živi u Nišu.

Iz Kliničkog centra nam je rečeno u ponedeljak da su svi izbodeni u stabilnom stanju i da se oporavljaju od operativnih zahvata i drugih intervencija na saniranju rana od noža.

