MALOLETNIKU (14) KOJI JE SILOVAO DEVOJČICU (11) ODREĐEN PRITVOR: Ako se dokaže da je kriv može mu se izreći samo vaspitna mera

Ukoliko se dokaže da je počinio delo seksualnog zlostavljanja, kako za portal Telegraf kaže advokat Željko Pavlović, s obzirom na to da se radi o mlađem maloletniku, on može da dobije samo vaspitnu meru, a najstroža je vaspitno popravni dom od 6 meseci do 4 godine.

Kako je u nedelju uveče saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, podneli su krivičnu prijavu protiv mladića (14), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i silovanje.

- Sumnja se da je on, oko 18 časova na keju na Adi Huji, uz pretnje, napao dve maloletne osobe ukrao im mobilni telefon i blutut zvučnik, nakon čega je, jednu od oštećenih, seksualno napastvovao. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom sudu - navdeno je tada u saopštenju MUP-.a.

U Višem javnom tužilaštvu kažu da slučaj vodi Odeljenje za maloletnike i da je ovom maloletniku određen pritivor do 30 dana.

U ovom slučaju primenjuje se Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti malolenih lica. Advokat objašnjava da je u krivičnopravnom smislu dete do 14 godina i da ono ne može biti odgovorno.

- Maloletnik je od 14 do 18 godina, s tim da je mlađi maloletnik od 14 do 16 a stariji maloletnik od 16 do 18 godina. Ako je u pitanju mlađi maloletnik, kao što je ovde slučaj, ako se dokaže da je kriv, može mu se izreći samo vaspitna mera. Znači, nema maloletničkog zatvora, a kao najteža vaspitna mera je upućivanje u vaspitno popravni dom od 6 meseci do 4 godine, kaže Pavlović.

