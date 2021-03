ZVALI VELJU, UPALI U NEVOLJU! GLUMCI, PEVAČI, SPORTISTI BILI MU NA VEZI Vujačić: Javnost će biti zapanjena kad im čuje imena

BEOGRAD - Na vezi sa uhapšenim vođom kriminalnog klana Veljkom Belivukom zvanim Velja Nevolja bili su političari iz vlasti i opozicije koji su mu omogućavali da radi to što je radio i čuvali mu leđa, kaže Svetozar Sveta Vujačić, savetnik ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina.

Vujačić je kazao da su s nalogodavcem svirepih ubistava kontaktirali i neki glumci, sportisti i pevači i da će javnost, bukvalno, biti zapanjena kada otkriju njihova imena.

"Belivukova kriminalna grupa imala je svoje ljude u tužilaštvu, sudu i u državnim organima i među političarima, od kojih su neki bili na visokim položajima u državi. On bez te podrške ne bi mogao da radi to što je radio", rekao je Vujačić. On za sada, ipak, nije mogao da otkrije identitet nikoga sa liste poznatih jer se, kako kaže, vodi istraga o njihovim kontaktima i prikupljaju podaci kako bi se krivci pozvali na odgovornost.

"Ti dokumenti se vode kao strogo poverljivi i u ovoj fazi bi imenovanje bilo kojeg Belivukovog prijatelja štetilo istražnom postupku", ističe Vujačić.

O carinskoj mafiji

O pucanju lanca carinske mafije Vujačić kaže da je spisak mnogo veći nego što se misli, a da su i ovi kriminalci svakako uživali poverenje moćnika iz svih sfera javnog života.

"Nisu to samo četiri osobe koja se pominju u medijima, nego je to “mnogo, mnogo veća družina”. Mislim da će to biti jedna od žešćih mafija koje smo otkrili, a bez dobre zaleđine korumpiranih moćnika, oni bi odmah pali u ruke pravde", istakao je Vujačić.

Do sada je obelodanjeno da je, osim nekadašnje državne sekretarke Ministarstva unutrašnjih poslova Dijane Hrkalović, koja se tereti da je naložila i organizovala prisluškivanje predsednika Srbije, sa Belivukom bio umrežen i Goran Papić, bivši zamenik načelnika SBPOK, a istražuje se i bivši načelnik jednog odeljenja u SBPOK Predrag Lajić sa još jednim saradnikom iz policije. I predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza je pod lupom policije. Zbog sumnje da su bili bliski sa Belivukom, pred istražnim organima saslušani su i bivši potpredsednik FK Partizan Vladimir Vuletić i još dvojica čelnika Fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić i Miloš Vazura.

(Kurir/Srpski telegraf)

