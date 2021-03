PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV NASILNIKA: Brutalno se iživljavali nad Slobodanom iz Bele Crkve, tukli ga i silovali!

Više javno tužilaštvo u Pančevu je nakon završene istrage podiglo optužnicu protiv N. M. iz okoline Pančeva i M. N. iz Bele Crkve (obojica 1999. godište), zbog sumnje da su izvršili krivična dela silovanje i razbojništvo nad Slobodanom P. (20).

Okrivljenima se optužnicom stavlja na teret da su u toku večeru 28/29. septembra prošle godine u Beloj Crkvi na naročito svirep i ponižavajuć način silom i pretnjoj prinudili oštećenog S. P. na polne odnose kome su pritom naneli i teške telesne povrede, a takođe su od njega primenom sile oduzeli njegovi stvari i to farmerke i mobilni telefon u nameri da sebi primabe protivpravnu imovinsku korist.

Optužnica u Višem sudu u Pančevu, trenutno je u postupku ispitivanja te još uvek nije potvrđenma.

Prema okrivljenima produžen je pritvor koji traje od 29.9.2020. godine jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, kao i zbog činjenice da im se stavlja na teret krivično delo za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja dela je doveo do uznemirenja javnoti koje može ugroziti nesmetano i pravino vođenje krivičnog postupka.

Podsetimo, Slobodan P. (19) iz Bele Crkve tvrdi da su ga M. N. i N. M. na silu odveli u sobu, šutirali ga, udarali šipkom i terali ga da ih oralno zadovoljava.

- M. N. me u ponedeljak presreo na ulici oko 23 sata. Uhvatio me pod ruku i na silu odveo u sobu. Sa njim je bio i neki dečko koji ima čiroki frizuru. Kasnije sam saznao da je to N. M. Više od tri sata su me mučili. Udarali su me pesnicama, šipkom, šutirali me, terali da ih oralno zadovoljavam, a taj sa čirokanom me je na kraju i silovao. Molio sam boga i njih da me ne ubiju - ispričao je mladić.

