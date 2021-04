OGLASIO SE OTAC MALOLETNIKA OKRIVLJENOG ZA IZAZIVANJE POMORSKE NESREĆU U BUDVI: Moj sin imao dozvolu, nije jedini krivac!

Porodica maloletnog M. S. iz Beograda podnela je kotorskom Osnovnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN lica zbog iznošenja informacija iz sudskog procesa koji je zatvoren za javnost, a vezano za pomorsku nesreću prošlog leta u budvanskom akvatorijumu u kojoj je život izgubila Maja Šljivančanin.

U tužilaštvu je potvrđeno da su pravni zastupnici porodice maloletnika podneli krivičnu prijavu zbog iznošenja tajnih podataka u medijima, čime je, kako tvrde iz te familije, ugrožen sudski proces i njihov sin unapred označen jedinim krivcem za pomorsku nesreću.

Tužilaštvu je dostavljen i obimni materijal od više desetina tekstova koje su proteklih godinu izlazili u crnogorskim i srpskim medijima.

Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom je maloletni M. S. bio osuđen na meru nadozora od šest meseci do dve godine, s tim da sud naknadno odlučuje o njenom prestanku.

Predmet je vraćen na ponovno odlučivanje kotorskom Osnovom sudu. Pomorska nesreća dogodila se 11. jula prošle godine u moru između ostrva Sveti Nikola i plaže Jaz, kada je došlo do sudara morotnog čamca sa kabinom kojim je upravljalo M. S. i barke na kojoj je bila stradala Šljivačnanin, a kojom je upravljao Vladimir Stanišić.

Pravni zastupnici porodice okrivljenog odmah nakon nesreće podneli su krivičnu prijavu kotorskom Osnovnom tužilaštvu protiv Stanišića, tvrdeći da i on snosi krivicu za nesreću.

Kotorski tužilac je krivičnu prijavu odbacio, ali je Više državno tužilaštvo u dva navrata uvažavalo prigovor pravnih zastupnika i naložio tužiocu da nanovo ispita sve okolnosti nesreće.

Otac maloletnika, Milorad S. dostavio je saopštenje, u kojem navodi da se prvi put oglašava nakon tragične nesreće.

- Do sada se nismo u javnosti oglašavali, iako je porodica pretrpela i još uvek trpi nesvakidašni medijski linč, gde je moje dete unapred proglašeno jedinim krivcem, bahatim i neodgovornim. Prinuđeni smo da se oglasimo, jer više ne možemo da trpimo... Stanišić je u više navrata u medijima iznosio i to dalje čini, netačne i informacije sa sudskog procesa, kome nije smeo po Zakonu o maloletnicima, ni da prisustvuje, a kamoli da iznosi informacije. Sudski proces je do sada bio zatvoren za javnost. Zato i tražimo da se sudski proces sada otvori i da se javnost napokon upozna sa svim detaljima. Sve to bi otvorilo javnosti drugačiju sliku o tome kako je došlo do pomorske nesreće - kazao je Savić.

Napisao je da još jednom upućuje iskreno saučešće porodici Šljivančanin.

Savić naglašava da je u javnosti takođe stvorena lažna slika o njemu kao nekon bahatom biznismenu, koji je dao milionsku vrednu jahtu svome maloletnom sinu, a aludirano je, kako kaže i da je podmitio sudije...

- Niti sam milioner, niti biznismen, kako su me predstavili, niti imam neke kompanije, već radim poslednjih šest godina kao direktor u jednoj firmi. Takođe, nije reč ni o kakvoj jahti, već o motornom čamcu koji je star 20 godina i kupljen od makedonskog državljanina, a ne od Svetozara Marovića. Moj sin je imao dozvolu za upravljanje i proteklih dve godine, on me je tim čamcem vozio. On je bio iskusan i odgovoran. Niti konzumira alkohol, narkotike ili bilo šta nedozvoljeno, kako se želelo predstaviti... Nažalost, nesreća se dogodila. Međutim, Stanišić je bio taj koji je prekršio osnovno pravilo, a iz nama nepoznatih razloga osnovni državni tužilac protiv njega nije podigao optužnicu... Nas interesuje samo istina i to želimo da javnost zna - istakao je Savić.

Dodao je njegov sin i dalje prolazi kroz težak period, zbog čega je pod nadzorom psihoterapetuta.

- Niti želim da aboliram svoga sina, niti sebe kao roditelja, ali isto tako želim da istina izađe na videlo, da svi saznaju šta se dogodilo toga dana. I da svi odgovoramo za svoju krivicu. Moj sin i njegovi prijatelji su odmah nakon nesreće, što javnost ne zna, skočili i krenuli u pomoć. Mnogo je takvih detalja, koji bi, ukoliko sudski proces bude otvoren, javnost saznala, a ja ih ne želim otkrivati. Međutim, ako se bude nastavilo sa ovakvom medijskom hajkom, bićemo prinuđeni da predočimo sve dokaze koji se vešto izbegavaju od druge strane izneti u javnost - kazao je Savić.

