PLAČ DECE I SLAVUJEV POJ PARALI NEBO IZNAD KIKINDE: Sahranjen bajker Panča, sin ga na rukama držao poluživog

Bajker Milan Opačić Panča (51) koji je prošle subote preminuo od povreda u saobraćajnoj nesreći, kada se motorom "suzuki" zabio u automobil u kom su povređeni žena i trogodišnje dete, sahranjen je danas na Mokrinskom groblju u Kikindi, uz turiranje motora i tamburaše, pesmom rastanka "Slavujev poj". U trenutku nesreće, pored tragične raskrsnice polazio je Mlanov sin, koji je, ne znajući da mu je stradao otac, priskočio da pomogne, otkrivaju nam Pančine kolege.

Grobnu tišinu prekinulo je turiranje motora Pančinih kolega iz MK "No Limits", ali i drugih bajkera koji su se okupili da na njima svojstven način upute poslednji pozdrav kolegi i prijatelju. Motoristi možda naizgled deluju grubo, ali brojnim gestovima pokazuju da imaju dušu i emocije, tako je bilo i danas. Okupili su se da odaju poslednji pozdrav prijatelju sa kojim su delili ljubav prema motorima, a na kojem je on i okončao svoj život. Zapamtili su ga po njegovim dobrim delima, pričama, smislu za humor, iskrenom prijateljstvu i velikom srcu.

"Bajkeri uvek na ovaj način odaju počast kolegama i prijateljima. Milana smo svi zvali Panča, od milja. bio je dobar čovek, vredan i dobar drug. Imao je veliko sce. Zajedno smo učestvovali u humantarnim akcija, delili smo novogodišnj paketiće deci, bio je stalno aktivan. Nedostajaće nam puno u svakom pogledu. Nije nam, nažalost, ovo prvi put da ispraćamo kolege, a daj, Bože, da je poslednji", kaže Milan Brkanlić, predsednik MK "No Limits".

On je otkrio bolan detalj sa mesta tragedije, kada je poluživog oca stariji sin Nikola držao rukama, nemoćan da mu pomogne.

"Sin je baš u momentu nesreće prolazio pored raskrsnice i ne znajući da mu je otac stradao, prišao je da pomogne. U tom trenutku, jedna žena ga je propustila, da pored okupljene svetinje može da prođe do povređenih. Kada je video svog oca, Nikola se skamenio, zamislite koji je to stres za njega bio. Samo je izustio: 'To mi je tata'. Izgubiti oca, pa još na ovakav nači, velika je tragedija, jer se on zadesio na licu mesta. Držao ga je rukama poluživog", otkriva detalje nesreće Brkanlić.

Jezivu buku motora, dok je kovčeg spuštan u raku oko 15 časova, prekidali su jecaji Milanove dece, ćerke i dva sina koji su uplakani spuštali glave na ramena jedno drugom. Pančina rodbina i prijatelji brisali su suze kada su tamburaši zasvirali "Slavujev poj" i tužnom pesmom rastanka, prebirajući po žicama, ispratili bajkera na večni počinak.

Panča je 17. aprila, oko 18 časova, poginuo na kobnoj raskrsnici Partizanske i ulice Jovana Jovanovića Zmaja, kada mu je iz sporedne ulice put preprečio automobil kojim je upravljala žena D.B.A. (42), vozeći na zadnjem sedištu trogodišnje dete, koje je prošlo sa lakšim povredama. Žena je zadobila prelom kuka i prebačena jeu zrenjaninsku bolnicu.

Milan je preminuo na putu za KC Vojvodine, kod Bašaida.

(Kurir.rs/Alo)