SAMO LEGIJA I ZVEZDAN IMALI POSETU ZA VASKRS, ALI BEZ LJUBAVNE SOBE: Berčeku došla majka, a ostali u Zabeli zaboravljeni

Razdvojenost i ljubav preko žice učinili su svoje, pa su se većini "beretki" brakovi raspali. Neki su u startu odustali od braka na daljinu, a neki su to učinili godinama kasnije.

Zbog toga su za ovaj Uskrs u požarevačkoj Zabeli jedino Milorada Ulemeka Legiju (53) i Zvezdana Jovanovića Zvekija (56), osuđenog na 40 godina zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, posetile njihove supruge.

- Samo je Legiji je došla nevenčana supruga Aleksandra, a Zvezdanu njegova žena Olivera. One su im donele pakete i uskršnja jaja. Pošto se njih dvojica nalaze u najčuvanijem delu, "Alkatrazu", oni su mogli da se jajima kuckaju u sobi za posete, ali ovaj put bez neprobojnog stakla, koje im je skinuto prošle godine. Osim toga, Legija i Zvezdan redovno zovu svoje porodice, a Zvezdan je, i pored visoke kazne, pozitivan - kaže izvor.

Međutim, ostale "beretke" u Zabeli nisu obišle supruge, već njihove porodice.

Sve duži boravak unutar zidina i sve manje nade za izlazak na slobodu rezultirali su brakorazvodnim parnicama, jer lepše polovine nisu mogle da ih čekaju.

Tako se Nenad Bujošević (52), kum Milorada Ulemeka Legije, osuđen na 35 godina zatvora zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorostrukog ubistva funkcionera SPO na Ibarskoj magistrali, 2016. sporazumno razveo od supruge Sanje (46). Rambo je u samici skoro 20 godina, a sa Sanjom ima punoletnog sina i ćerku.

Majka mu donela paket

Sporazumni razvod imao je i bivši pripadnik JSO Branko Berček (44) iz Loznice, osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva Stambolića i atentata na Vuka Draškovića. On se razveo 2011. godine od svoje supruge sa kojom ima ćerku od 14 i sina od 18 godina, a od 2007. je u požarevačkoj Zabeli.

- Majka je obišla Berčeka za Uskrs i odnela mu paket. Zbog korone u posetu ima pravo da dođe samo dvoje članova porodice. Ona je tri sata provela kod sina - navodi izvor.

Gurman ne prepoznaje ni ćerku

Ni Dušanu Maričiću Gurmanu (51) poslednjem komandantu JSO osuđenom na 40 godina zbog ubistva Stambolića supruga nije došla.

- On se još na početku razveo od supruge sa kojom ima odraslu ćerku. Veza je pukla jer je otkrila da je bio u vezi sa jednom zgodnom teniserkom iz Novog Sada, koja je redovno dolazila na sva njegova suđenja. Međutim, i ona ga je kasnije ostavila i udala se. Zbog teškog psihičkog stanja u kojem se nalazi on često boravi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, a onda ga vraćaju u Zabelu. On je psihički toliko pukao da čak ne prepoznaje ni svoju ćerku - navodi izvor.

Prebačeni u Padinsku skelu

Nenad Ilić Glavonja (47), osuđen na 30 godina zbog ubistva Stambolića i atentata na Draškovića razveo se od supruge Marije sa kojom ima sina od 21 godinu i ćerku od 18.

Leonid Leo Milivojević (47) koji u Padinskoj skeli izdržava kaznu od 30 godina, takođe se na početku pritvorskih dana rastao od žene sa kojom je bio u vezi i sa kojom ima ćerku.

U "Alkatrazu", Legija i Zvezdan nemaju pravo na takozvanu ljubavnu sobu, dok pritvorenici u Sedmom paviljonu imaju pravo na intimne trenutke sa suprugama.

Međutim, kako je ispričala supruga jednog od njih, ona nije htela da ima intimne trenutke sa mužem, na tri sata, pošto joj se dogodilo da spava u sobi pored koje dežura stražar.

