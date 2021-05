NOVI SNIMCI OBRAČUNA U TERETANI U BORČI: Tukao si me dok sam ležao za je*enih 200 evra, žena i deca su me gledali, skloni nož

Pojavila su se još dva snimka koja bacaju novo svetlo na brutalnu tuču u teretani u Borči.

Jeziva tuča, podsetimo, dogodila se u petak oko 17 sati u teretani kad su trojica napadača napala vlasnika Nikolu Reštaka.

Na jednom od snimaka, koji je dobila redakcija Kurira, vidi se Reštak kako se sa velikim nožem u rukama raspravlja sa mladićem N. B. sa kojim se pre nekoliko dana sukobio zbog prodatog automobila.

Snimak je nastao odmah posle tuče ispred zgrade u kojoj se nalazi teretana.

- Skloni nož! Tukao si me dok sam ležao za je*enih 200 evra. Žena i deca su me gledali. Molio sam da me ne diraš zbog žene i dece. Nisam ti ja nikog poslao. Dece mi moje nisam - priča N. B. sve vreme izbegavajući vlasnika teretane.

04:04 Snimak svađe nakon brutalne tuče u teretani u Borči

N. B. tvrdi da je pre pet dana Nikoli Reštaku, inače svom komšiji, prodao automobil marke "audi" koji je ranije vozila njegova žena.

- Prodao sam mu auto ispod cene, mi smo komšije, bili smo u dobrim odnosima. Zamolio sam ga da ode kod automehaničara, da proveri sve, što on nije uradio. On to nije uradio i tu je nastao problem zbog velikog servisa koji nije urađen. Imam svedoke, ja sam mu se izvinio, pogrešio sam jer sam mu rekao da je servis na autu urađen, a nije bio - objašnjava N B. za beogradske medije.

Tvrdi da mu je u tom momentu prišao Reštak i počeo da ga udara.

- Čovek me je prebio ispred moje rođene kuće. To se desilo pre svega što je ovo danas objavljeno, pre pet dana, ćutao sam, nisam hteo ni da prijavljujem policiji, neko od komšija je prijavio - navodi N. B.

Na drugom snimku se vide izbodena ulazna vrata njegovog stana.

N. B. objašnjava da ga je nekoliko dana nakon obračuna sa Reštakom pozvala uspaničena supruga jer im "neko provaljuje u stan".

- Bio sam u šoku, odlazim tamo, vidim njega sa nožem. On je mene i mog rođenog brata jurio nožem, da me izbode, pred decom i ženom. Zbog čega? Zbog servisa na autu koji košta 200 evra? Njegova rođena sestra je tražila od moje žene da otvori vrata, predstavljajući se kao Marija iz teretane, a onda je on počeo da lupa i bode cela vrata nožem. Ubrzo je stigla Interventa koja ga je privela - ističe N. B.

00:09 Snimak izbodenih vrata: Poznato šta je prethodilo obračunu u teretani u Borči

N. B. naglašava da nije poslao nikoga da naudi Reštaku.

- Jako je važno da naglasim da nikoga nisam poslao da ga napadne, nisam ih ja zvao. Možda su ti momci, jer me znaju, osetili potrebu da to urade kada su čuli da me je ovaj prebio. I oni su imali konflikt u saobraćaju sa njim. Ne znam zašto su to uradili - kaže N. B.

Reštak je potvrdio da je prošlog ponedeljka došao u verbalni sukob sa svojim komšijom N. B. Tada je intervenisala i policija, ali se prema njegovim rečima sve završilo na verbalnom sukobu.

- Kad sam kupovao auto, rekao mi je da je urađen veliki servis, a kad sam mu isplatio novac i rekao: "Znači, ja sada ne treba ništa da radim" odgovorio je da ipak treba... To se završilo pretnjama da će doći i zapaliti mi automobil. Ali, napominjem, na tome se završilo - kazao je Reštak za beogradske medije.

Komšiju je sreo tek nakon što je pretučen u teretani.

- Na izlazu sam sreo N. B. i video sam da ima čekić pa sam ja iz kola izvadio nož. Međutim, bili smo na distanci i ništa se nije dogodilo. U policiji su samo meni stavili lisice... - navodi Reštak i dodaje da N. B. ipak ne može da poveže sa napadom u teretani.

(Kurir.rs)