PRITVOR MLADIĆIMA IZ ALEKSINCA ZBOG ALEKSINE SMRTI: Osumnjičeni za nanošenje teške telesne povrede, naređena istraga

U Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušani su vinovnici tuče u Aleksincu u kojoj je život izgubio Aleksa Stojimenović(26), a do 30 dana je pritvor određen muškarcima O.P.(18) i M.S.(26).

Tuča se dogodila 16. maja na proslavi 18. rođendana njihove drugarice kada je Aleksa dobio udarac u vrat kada je pao na potiljak, a nakon toga izdahnuo.

- Više javno tužilaštvo u Nišu donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv okrivljenog O.P. iz Aleksinca, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda iz čl. 121 st. 3 u vezi st. 1 KZ. Takođe, saslušani su okrivljeni M.S i Z.T., obojica iz Aleksinca, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

- Na saslušanju u tužilaštvu, okrivljeni su izneli svoje odbrane povodom događaja od 16. maja.2021. godine u kome je teško povređen A.S. Po predlogu tužilaštva, okrivljenima O.P i M.S. je određen pritvor u trajanju do 30 dana. Pored toga, tužilaštvo je pokrenulo pripremni postupak prema dvojici maloletnika zbog istog događaja protiv kojih je takođe određen pritvor, saopštili su nam u tužilaštvu.

- Prema nekim saznanjima, tuča se na slavlju punoletstva dogodila na terasi restorana.Kako je on došao u dodir sa momcima koji su se potukli vidi se na snimku jedne od kamera objekta. Prema tvrđenjima, on je ušao da razvadi drugove, kada to nije uspeo zadobio je jedan udarac nakon čega je nezgodno pao na potiljak.

Policija je dva dana ispitivala goste i svedoke iz kafane da bi identifikovali i uhapsili muškarca O. P. iz Aleksinca koji se sumnjiči da je Aleksi zadao smrtonosan udarac pesnicom.

Policija je uhapsila i M. S. i Z. T. takođe iz ovog mesta, a zbog postojanja osnova sumnje da je izvršili krivično delo učestvovanje u tuči.

- Sumnja se da je O. P, 16. maja, u jednom restoranu u Aleksincu udario dvadesetpetogodišnjeg mladića i naneo mu teške telesne povrede od kojih je preminuo. M. S. i Z. T. se sumnjiče da su u istom restoranu učestvovali u tuči, saopštila je tada policija.

U Aleksincu se dva dana odvijaju šetnje protiv nasilja, a ova tragedija je značajno uznemirila grad.

(Kurir.rs/M.S.)