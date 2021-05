KAKO JE SAVA MASER POČEO JEZIVU PREVARU Pakleni plan skovao posle razgovora s poznanicom pa krenuo u Švajcarsku OVAKO JE OTKRIVEN

Pre nego što je započeo posao i otvorio ordinaciju u Srbiji, lažni hirurg Sava Knežević (23) navodno, odlazio je u Švajcarsku sa falsifikovanim sertifikatima i tamo ženama vršio estetske intervencije po nižim cenama od onih u švajcarskim klinikama.

Na ovaj način Knežević je namamio veliki broj klijentkinja, a kada je zaradio veći novac onda se vratio u Srbiju i "posao" započeo u centru Beograda. Prema nezvaničnim informacijama, estetski kasapin je svoj novi "poslovni poduhvat" osmislio nakon razgovora sa jednom devojkom iz Švajcarske.

- Iz Švajcarske je došla neka drugarica njegovog druga, poznanika i kad su se jednom sreli ona je pričala o estetskim zahvatima i o tome kako su tamo oni preskupi - ispričao je za medije mladić upoznat sa počecima Kneževićevog biznisa.

foto: Printscreen/Instagram

On je tada, najverovatnije osmislio da bi mogao i on time da se bavi, samo mu trebaju sertifikati za to. Ubrzo je odlučio da i sam ode u Švajcarsku i započne "biznis" tako što će usluge naplaćivati manje od tamošnje tržišne cene.

- U međuvremenu je falsifikovao diplome i javio se toj devojci i rekao joj da bi došao u Švajcarsku da radi. Pitao je da li zna nekoga ko bi možda bio zainteresovan za estetske korekcije koje bi im on uradio, da bi ih to manje koštalo nego kod drugih doktora. Rekao je da ima diplome, a ona nije ni znala čime se on zapravo bavi, pomogla mu je da tamo ode, našla mu neke klijente - navodi izvor.

Prema njegovim rečima, žene su odlučile da iskoriste to što dolazi doktor iz Srbije i da, kad već mogu, uštede.

- Uradio je nekoliko intervencija, zaradio nekoliko hiljada franaka i vratio se - kaže izvor i dodaje da je od tih para sredio kuću, pa u dvorištu počeo da pravi bazen.

- Valjda je nekoliko puta otišao, doneo pare, sredio kuću, uradio bazen, a onda mu je to postalo malo. Nije hteo verovatno da čeka da prođu tri meseca da može da ode opet, da se tamo prikupi dovoljan broj žena da mu se isplati odlazak, jer ako ide zbog jedne intervencije nije neka zarada, pa je ovde otvorio "ordinaciju" - priča izvor.

On je bio "doktor", a njegova majka, inače cvećarka, učestvovala je u prevari i asistirala mu je u pri operacijama kao medicinska sestra. Posao je neko vreme išao kako treba, dok mu u ordinaciju nije ušla "pogrešna osoba" koja ga je, kada je shvatila da je sve prevara, prijavila!

- Poznati su ga reklamirali, ljudi su dolazili... Posledice intervencija se nisu odmah primećivale, već tek kada prođe neko vreme. A onda je uradio zahvat jednoj ženi i čim su se pojavile posledice, njen muž je došao kod njega, pretio mu, tražio da sredi to što je uradio, da vrati novac. Knežević nije imao i tada je klupko počelo da se odmotava - kaže izvor.

Nakon nje, osakaćene žene pisale su na društvenim mrežava o svom lošem iskustvu i posledicama, žalile se medijima i prevara je pre mesec dana otkrivena.

Podsetimo, Sava Knežević lažno se predstavljao kao estetski hirurg, a od medicinskog obrazovanja imao je završenu srednju školu za fizoterapeuta i, nezvanično, završenu prvu godinu na stomatološkom fakultetu. U poslu mu je pomagala majka Danijela (49), koja je imala ulogu medicinske sestre. Na saslušanju, nakon kog im je određen pritvor od 30 dana kako ne bi uticali na svedoke, branili su se ćutanjem.

(Kurir.rs/Blic)